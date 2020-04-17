Украинских медиков теперь будут регулярно тестировать на коронавирус — Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов инициировал регулярное тестирование украинских медиков на коронавирус.

Медицинским работникам будут делать тесты на COVID-19 раз в 5 дней, сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Такая возможность рассматривается в связи с тем, что в последние дни в Украине растет количество заболеваний COVID-19, в том числе и среди медработников", — пояснили в ведомстве.

Известно, что сейчас алгоритм тестирования медицинских работников не отличается от алгоритма тестирования пациентов: его проводят при появлении соответствующих симптомов заболевания.

Как сообщалось, по состоянию на 17 апреля в Украине зафиксировано 4662 случая заболевания COVID-19, из них 879 медработников.

Напомним, в Кировоградской области по состоянию на 11:00 воскресенья, 12 апреля, коронавирус обнаружили у 44 медработников.

Ранее Кабинет министров разрешил врачам во втором квартале 2020 года не отчитываться о пролеченных случаях. На финансирование отсутствие таких отчетов не будет влиять.

Также в Министерстве здравоохранения назвали возможную дату пика эпидемии коронавируса в Украине.