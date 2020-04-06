Общество 1 час назад

В Минздраве назвали возможную дату пика эпидемии коронавируса в Украине

Пик заболеваемости COVID-19 может привести к массовому поступлению больных в медучреждения, увеличению летальных случаев

В Минздраве назвали возможную дату пика эпидемии коронавируса в Украине В Минздраве назвали возможную дату пика эпидемии коронавируса в Украине
Фото: ТСН

При отсутствии более жестких карантинных мер пик заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине может начаться уже с 14 апреля.

Об этом заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Если мы не будем принимать более жестких ограничительных карантинных мер, то мы можем ожидать пик заболеваемости уже начиная с 14-15 апреля", — отметил Ляшко.

Он добавил, что "это может привести к большому массовому поступлению тяжелых больных в учреждения здравоохранения и большому количеству негативных последствий, в том числе летальных".

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Перед этим замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине ожидается между 15 и 25 апреля 2020 года.

По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.

Напомним, Кабинет министров Украины ограничил посещение парков и зон отдыха. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

Ранее сообщалось, что правительство усилит карантинные ограничения в Украине из-за вспышки коронавируса. Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

 

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