Замглавы МВД рассказал, когда в Украине ожидается пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине ожидается между 15 и 25 апреля 2020 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, из-за этого карантин в Украине может быть продолжен до 15 мая.

"Мы ввели карантин 11 марта, когда количество установленных заболевших было меньше десятка. Опередив аналогичные решения многих европейских стран. Это было болезненное для миллионов наших сограждан решение. Но это было правильное решение! Но не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена еще впереди", — предупредил Геращенко.

Замминистра предложил сравнить динамику выявления инфицированных в Украине и в Испании.

"28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса! В Украине на 21 марта было выявлено 47 заболевших, а уже через 11 дней — 669 инфицированных. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля. Поэтому главная, а по сути единственная задача карантина — это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный, перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человек", — отметил Геращенко.

Он напомнил, что на утро сегодняшнего дня (1 апреля) в Украине подтверждено 669 случаев инфицирования коронавирусом.

"17 наших сограждан погибло задыхаясь, в мучениях. Эти цифры статистики, не велики относительно стран ЕС и США, где счет инфицированным пошел уже на сотни тысяч. Но эти цифры не должны никого успокаивать. Иммунитет украинцев не сильнее иммунитета китайцев, итальянцев или американцев. Инфицированных Covid-19 в Украине гораздо больше. Есть те, кто заразились коронавирусом, симптомы которого очень схожи с гриппом, но не сообщают об этом медикам, и при этом сидят дома, не подвергая опасности других. Другая часть инфицированных переносят Covid-19 легко и незаметно, почти как обычную простуду. Но при этом такие инфицированные лица могут заражать других. И заразили бы очень многих, если бы в полную силу работал общественный транспорт, торговые центры и кафе с кинотеатрами", — подчеркнул замглавы МВД.

Напомним, Кабинет министров Украины ограничил посещение парков и зон отдыха. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

Ранее сообщалось, что 1 апреля в мире насчитывалось 859 тысяч 796 человек, инфицированных инфекцией Covid-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.