США продолжают лидировать по количеству смертей от коронавируса

Сегодня, 1 апреля, в мире насчитывалось 859 тысяч 796 человек, инфицированных инфекцией Covid-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий подобную статистику.

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По данным организации, выздоровели от этой болезни за это время 178 тысяч 301 человек, скончались — 42 тысячи 341 больной.

При этом, лидером по количеству летальных случаев остаются США — за три дня количество смертей в Соединенных Штатах выросло в два раза: за все время 3 тысячи 408 пациентов с вирусом умерли.

Так, более тысячи заболевших умерли в городе Нью-Йорке, который больше других американских городов страдает от коронавируса (более 43 тысяч случаев). Единственный штат, где не было пока зафиксировано ни одного случая смерти — Вайоминг.

По данным университета, всего в США на данный момент известно о 189 тысячах 510 случаях заражения вирусом. Сейчас это самый высокий показатель в мире. Полностью выздоровели в США, как отмечает университет, свыше шести тысяч человек.

На втором месте по количеству инфицированных находится Италия (почти 106 тысяч случаев), на третьем — Испания (почти 96 тысяч).

В то же время, Китай, в котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, и который долгое время лидировал по количеству заразившихся и умерших, уже сместился на четвертую позицию.

Во Франции умерли 3 тысячи 523 человека, в Германии — 775, в Великобритании — 1 тысяча 793, в Иране — 2 тысячи 898, в Нидерландах — 1 тысяча 40, Бельгии — 705, в Турции — 214.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.