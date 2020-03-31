"Как минимум два месяца, как в Европе" — Аваков намекнул, что карантин будет еще продлен

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса может продлиться минимум два месяца.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ссылаясь на то, как протекает ситуация с распространением COVID-19 в Украине и Европе.

"Сейчас у нас продлен карантин до 24 апреля, но там посмотрим. Я думаю, что как минимум два месяца нам всем придется сидеть, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", — сказал министр.

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Учитывая, что карантин в Украине стартовал 12 марта, то, таким образом, учитывая заявление главы МВД, он может быть продлен до 12 мая.

Напомним, ранее новый министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его предшественники потеряли время при подготовке к борьбе с эпидемиейкоронавируса в стране.