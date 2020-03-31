Общество 1 час назад

"Как минимум два месяца, как в Европе" — Аваков намекнул, что карантин будет еще продлен

Глава МВД считает, что Украине придется находиться в карантинном состоянии два месяца, то есть ограничения могут быть продлены еще на 2 недели

"Как минимум два месяца, как в Европе" — Аваков намекнул, что карантин будет еще продлен "Как минимум два месяца, как в Европе" — Аваков намекнул, что карантин будет еще продлен
Глава МВД Украины Арсен Аваков. Фото: my.ua

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса может продлиться минимум два месяца.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ссылаясь на то, как протекает ситуация с распространением COVID-19 в Украине и Европе.

"Сейчас у нас продлен карантин до 24 апреля, но там посмотрим. Я думаю, что как минимум два месяца нам всем придется сидеть, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", — сказал министр.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Учитывая, что карантин в Украине стартовал 12 марта, то, таким образом, учитывая заявление главы МВД, он может быть продлен до 12 мая. 

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация

Напомним, ранее новый министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его предшественники потеряли время при подготовке к борьбе с эпидемиейкоронавируса в стране. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Суды массово отменяют штрафы за нарушение карантина
Суды массово отменяют штрафы за нарушение карантина
В Украине запустили веб-приложение с тестом на наличие симптомов коронавируса
В Украине запустили веб-приложение с тестом на наличие симптомов коронавируса
Мы потеряли время в подготовке к пандемии — новый глава Минздрава Степанов
Мы потеряли время в подготовке к пандемии — новый глава Минздрава Степанов
Загрузка...
Новое видео
Алексей Ильяш, Davinchi: Почему нужно не бояться быстро менять стратегию

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Рада после восьми часов правок приняла закон о рынке земли: за — 259 депутатов

  3. "Как минимум два месяца, как в Европе" — Аваков намекнул, что карантин будет еще продлен

  4. "АрселорМиттал Кривой Рог" сократил производство и отправил домой 25% сотрудников

  5. Новым главой Минздрава Украины стал уроженец России

Загрузка...