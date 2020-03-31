Общество 40 минут назад

Мы потеряли время в подготовке к пандемии — новый глава Минздрава Степанов

Назначенный вчера министром здравоохранения Максим Степанов назвал два свои приоритета в работе

Мы потеряли время в подготовке к пандемии — новый глава Минздрава Степанов Мы потеряли время в подготовке к пандемии — новый глава Минздрава Степанов
Максим Степанов. Фото: Українські новини

Борьба с коронавирусом и завершение медицинской реформы — такие приоритеты в своей работе назвал новый министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом он заявил 31 марта во время знакомства с коллективом министерства, передает пресс-служба Минздрава Украины. 

При этом Степанов заявил, что при его предшественниках "была определенная потеря времени" при подготовке к пандемии.  

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"Впереди немало работы. Первый приоритет — борьба с коронавирусом. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах. Второй приоритет — медицинская реформа. Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней", — заявил Максим Степанов.

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Напомним, 30 марта за назначение Максима Степанова министром здравоохранения Украины проголосовали 246 народных депутатов. Сегодня же, сообщает Минздрав, предыдущий министр здравоохранения Илья Емец ввел нового главу ведомства в курс дел, а министр Кабинета министров Олег Немчинов официально представил Максима Степанова коллективу Минздрава.

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