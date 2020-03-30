Политика и экономика 2 часа назад

Новым главой Минздрава Украины стал уроженец России

Парламент назначил министром здравоохранения экс-главу Одесской облгосадминистрации

Новым главой Минздрава Украины стал уроженец России Новым главой Минздрава Украины стал уроженец России
Министр здравоохранения Максим Степанов/Фото: Фото: kominternovskoe.com

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта назначила министром здравоохранения экс-председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

За это решение проголосовало 246 народных депутатов.

Отметим, что новый глава Минздрава родился в 1975 году в Амурской области (Россия). У него 2 высших образования (Донецкий государственный медуниверситет имени Горького и Киевский национальный экономический университет, специальность — Международная экономика). С 1999 по 2001 работал в НАК "Нафтогаз", а с 2003 по 2004 годы — занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации Украины.

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В 2011-2016 годах работал директором Полиграфкомбината "Украина", а в 2017-2019 — возглавлял Одесскую ОГА.

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Напомним, о том, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку, стало известно неделю назад — об этом сообщили сразу несколько народных депутатов.

Вскоре в СМИ появилась информация, что Емец, а также министр финансов Игорь Уманский и министр инфраструктуры Владислав Криклий в ближайшее время покинут правительство.

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