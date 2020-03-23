Министр здравоохранения Емец подал в отставку — нардепы

Недавно назначенный министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.

Об этом заявили сразу несколько народных депутатов в соцсетях.

В частности, первым об этом написал своем Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке. Курьезная история с подробностями — через час на моем Ютуб-канале", — анонсировал парламентарий.

Вскоре информацию об увольнении Емца распространил в этом мессенджере нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Кроме того, об отставке главы Минздрава сообщил известный политолог Тарас Березовец.

"Министр здравоохранения Илья Емец принял решение уйти в отставку — источник в СН", — написал он в Telegram.

В то же время какой-либо официальной информации о возможном увольнении Емца пока нет.

Ранее пресс-служба Минздрава распространила заявление Ильи Емца, в котором он призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения китайского коронавируса.

Перед этим стало известно, что Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание, на котором планируют рассмотреть введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавирусной инфекции, пересмотр бюджета и ряд мер, которые бы помогли удержать экономику страны под контролем.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.