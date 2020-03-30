Верховная Рада уволила министра финансов и главу Минздрава

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца.

За увольнение Уманского проголосовало 249 народных депутатов, а за увольнение Емца — 271.

Напомним, что Емец стал министром в правительстве Дениса Шмыгаля в начале марта, заменив на этом посту Зоряну Скалецкую. На должности он пробыл меньше месяца. При этом назначить на его место экс-главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова парламентарии не смогли — за это решение проголосовали только 217 депутатов.

Также Верховная Рада не смогла назначить министром финансов экс-замглаву Администрации президента Сергея Марченко. За его кандидатуру проголосовало 223 нардепа из 226 необходимых.

Напомним, ранее стало известно, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский в ближайшее время должны покинуть правительство. Илья Емец якобы должен был написать заявление на увольнение по собственному желанию, при этом на его место был согласован экс-глава Одесской обладминистрации Максим Степанов.

Одной из версий причин будущей отставки Игоря Уманского может оказаться сокращение расходов на "большую стройку", которое запланировано в изменениях в бюджет на 2020 год. Кроме того, Уманский может поплатиться креслом за желание восстановить на дорожном строительстве старые схемы.