"Темна конячка": що думає ринок про нового міністра фінансів Ігоря Уманського

Значимість цієї зустрічі полягає у тому, що вона змогла дати хоч і не категоричну, але відповідь на важливе для ринку питання, яке виникло одразу після призначення Уманського міністром фінансів: так буде продовжувати Україна співпрацю з МВФ чи ні?

Офіційність позиції

Побоювання ринку були недаремні — Ігор Уманський вже не раз висловлювався про співпрацю з фондом. Так, у грудні 2019 року Уманський заявляв, що Україні не варто іти на повідку МВФ і варто взагалі відмовитися від співпраці з Фондом. На переконання Уманського, Україна мала займатися захистом внутрішнього виробника і стимулювати економічний ріст, замість того, щоб на вимогу МВФ відкрити ринки для інших.

Підсумки зустрічі з Йостою Люнгманом показали, що добровільно відмовлятися від співпраці з МВФ Україна не планує.

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"Програма розширеного фінансування МВФ є важливою для підтримання фінансової стабільності і реалізації структурних реформ в Україні, що є пріоритетом діяльності уряду. Ми продовжуємо спільно з нашими колегами з МВФ активну роботу для початку програми (кредитна програма на 5,5 мільярди доларів — Delo.ua)", — підсумував Уманський зустріч з представником МВФ.

Публічну зміну своєї позиції Уманським щодо співпраці з МВФ у коментарі Delo.ua президент Інвестиційної Групи УНІВЕР Тарас Козак прокоментував так: "Людина здатна змінювати свої погляди і переосмислювати певні речі. Також Уманський міг раніше висловлюватися в негативному ключі щодо співпраці з МВФ необдумано. Треба дивитися, як він буде поводити себе далі — його плани і його дії".

Про те, що особисті погляди Уманського і зараз можуть не відповідати його офіційним висловлюванням говорять інші експертів.

"У нас система державного управління така, що міністри не ведуть самостійну політику навіть у своїй сфері — вони є виконавцями тих вказівок, які дає прем"єр-міністр. Прем"єр-міністр, в свою чергу, може бути або самостійним в прийнятті своїх рішень або також виконавцем вказівок президента — буде робити, що йому скажуть. Таким чином, міністр фінансів не веде самостійну економічну чи фінансову політику України — він є виконавцем", — каже в коментарі Delo.ua голова Комітету економістів України Андрій Новак.

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Загалом, те, якою буде офіційна позиція Уманського щодо співпраці з МВФ, за словами економічного експерта Всеволода Степанюка, уже було зрозуміло після заяви прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який одразу після свого призначення визначив курс на продовження конструктивної співпраці з МВФ і іншими кредиторами України.

"Всі ми маємо розуміти, що міністри не формують державну політику. Її формує президент, Верховна Рада і прем"єр. Прем"єр-міністр сказав, що працювати з МВФ ми будемо — от міністр фінансів як виконавець і працює", — каже в коментарі Delo.ua Всеволод Степанюк.

В цілому Уманського як виконавця експерти характеризують з позитивної сторони. "Судячи з попереднього досвіду перебування його на подібних посадах — претензій до його професійності не було. Виконавець він хороший. Питання сьогодні тільки в тому, які вказівки він буде виконувати: позитивні, негативні чи нейтральні для фінансового ринку", — зазначає Андрій Новак.

Всеволод Степанюк говорить про те, що як професійна людина Уманський має впоратися із тими завданнями, які його передбачає його посада. "Уманського можна охарактеризувати як дуже професійну людину і кваліфікованого виконавця і в принципі він відповідає посаді, на яку його призначили", — зазначає він.

Очікування ринку

"Призначення Ігоря Уманського міністром фінансів – безумовно позитивний сигнал для фінансового сектору держави. Це надзвичайно досвідчений професіонал, який зарекомендував себе висококваліфікованим спеціалістом у сфері фінансів. Переконаний, що він зробить неабиякий внесок в ефективну та якісну роботу фінансового сектору, а також допоможе в якнайскорішому вирішенні стратегічних задач України", — зазначає в коментарі Delo.ua голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

З точки зору банкіра, від посилення уряду в особі Уманського виграють усі учасники ринку, держава і самі українці.

У Європейській Бізнес Асоціації також налаштовані позитивно. Там розраховують на конструктивний діалог не тільки з новопризначеним міністром фінансів, але і з новим урядом загалом. В той же час, виконавчий директор ЄБА Анна Дерев"янко зазначає, що за час роботи попереднього уряду було запущено чимало важливих процесів, які важливо не затягуючи продовжити.

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Директор "БТС Брокер" Роман Осипов в коментарі Delo.ua каже, що мало що знає зараз про Уманського, проте сподівається на позитивні зміни від нього. "Розраховуємо на подальшу лібералізацію валютного та фінансового ринку і створення прозорих правил гри", — зазначає він.

Обережний у своїх висловлюваннях щодо нового міністра фінансів аналітик групи ICU Михайло Демків. "Подивимося, якими будуть перші кроки — тоді можна буде уже щось говорити", — зазначає він у коментарі Delo.ua.

Про те, що потрібно більше часу і більше інформації, щоб аналізувати Уманського як міністра фінансів говорить і Тарас Козак. "Складно коментувати якісь позиції допоки немає розвернутого бачення політики Уманського. Того, що він уже встиг сказати на посаді міністра, замало для того, щоб зрозуміти картину загалом. Навіть прем"єр-міністр он дає відповіді на запитання, а потім каже, що його неправильно зрозуміли. Для того, щоб уже можна було аналізувати Уманського, потрібні якісь розвернуті інтерв"ю з ним, прес-конференції тощо", — каже він.

Реалії

Аналітик TeleTrade Сергій Родлер вважає, що Уманський прийшов на досить хороші умови. "Як мінімум, його попередник знизив дефіцит бюджету і ввів трирічне бюджетне планування, що в поточних умовах є досить видатним досягненням", — зазначає він в коментарі Delo.ua.

Разом з тим, аналітик звертає увагу на той факт, що інвестиційний банк Morgan Stanley через зміну уряду в Україні і, зокрема, через зміну міністра фінансів вже рекомендував керуючим скоротити позиції в цінних паперах нашої країни.

"Призначення Уманського міністром фінансів може бути констатацією зміни курсу нового уряду, який спочатку визначав себе як ліберальний або навіть лібертаріанський. Не дарма саме ця кандидатура викликала невеликий розкол у фракції під час голосування. Справа в тому, що погляди нового міністра фінансів розходяться з главою Нацбанку, а також з уже колишнім прем'єр-міністром. Першому дісталося за будівництво піраміди ОВДП, а Гончарук і Маркарова критикувалися за проблеми з бюджетом і надмірне виконання вимог МВФ, які передбачають відкриття української економіки для іноземців, тоді як Уманський наполягає на необхідності захисту внутрішніх виробників. Обов'язки міністра фінансів лежать в дещо іншій сфері, але потенційно важкі взаємини у фінансовому блоці здатні знизити ефективність всієї роботи", — зазначає Сергій Родлер.

Констатацію того, що ринок цінних паперів реагує сьогодні погано на призначення Уманського міністром фінансів, робить Тарас Козак. "Дохідності зростають, світова спільнота поки що не дуже довіряє новому уряду", — говорить він.

Втім, Михайло Демків таке падіння ринку ЦП не пов"язує тільки із призначенням Уманського міністром фінансів. "Ринок реагує на вірус, зміну уряду, інші перестановки… Я би не виділяв тут лише одну особу", — каже він.

Головними завданнями Уманського на даний момент Сергій Родлер бачить збільшення бюджетних доходів шляхом боротьби з тіньовою економікою, яка як відомо податків не платить, і подальше зниження боргового навантаження. "Цікаво подивитися, як Уманський працюватиме з боргом, враховуючи його негативну позицію щодо ОВДП. Хоча, найімовірніше, нічого не зміниться: він міг скільки завгодно критикувати міністра фінансів, заробляючи політичні очки, поки був стороннім спостерігачем, але навряд чи сам зможе придумати який-небудь новий механізм верстки бюджету", — говорить Родлер.

Зазначимо, за зовнішнім боргом у 2020 році Україна має виплатити 10,66 млрд доларів. МВФ у 2020 році Україна має повернути 1,35 млрд доларів.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua