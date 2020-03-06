Экономика 1 час назад

Morgan Stanley советует продавать украинские евробонды после смены Кабмина

В американском инвестбанке рекомендуют продавать еврооблигации Украина-2030

Morgan Stanley советует продавать украинские евробонды после смены Кабмина Morgan Stanley советует продавать украинские евробонды после смены Кабмина
Morgan Stanley. Фото: "Цензор"

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley посоветовал клиентам сократить позиции в еврооблигациях Украины после смены правительства и потенциального замедления реформ в стране.

Об этом говорится в закрытом аналитическом отчете Morgan Stanley для клиентов, текст которого есть в распоряжении Liga.net.

"Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031", — отмечается в отчете.

При этом авторы документа приводят 5 опасений, связанных с отставкой Алексея Гончарука и назначением Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.

Кратко и по делу в Telegram

Во-первых, Кабинет министров потерял нескольких реформаторов. В частности, Morgan Stanley прямо упоминает экс-министра финансов Оксану Маркарову и экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.

"Способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ нуждается в подтверждении", — говорится в отчете.

Во-вторых, инвестбанк сомневается в том, что страна не будет завышать социальные расходы после заявления Шмыгаля о расширении соцвыплат и повышении пенсий.

"Предложение сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний и чиновникам выглядит недостаточным. Кроме того, заявления правительства о поддержке бизнеса и промышленности говорит о том, что расширение бюджетного дефицита более вероятно, чем повышение налогов", — пишут авторы.

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По мнению аналитиков Morgan Stanley, это значит, что перед выделением нового транша по новой программе EFF МВФ, кроме концепции рынка земли и банковского закона (так называемый "антиколомойский" закон №2571), захочет увидеть также план пересмотра бюджета. Это может замедлить прогресс в переговорах.

В-третьих, премьер несколько раз отметил, что укрепление гривни в прошлом году ударило по украинской промышленности.

"Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривню", — говорится в отчете.

Четвертый пункт: давление на генпрокурора Руслана Рябошапку и главу НАБУ Артема Сытника может означать откат в антикоррупционной реформе.

Пятый: новый министр финансов Игорь Уманский в своих предыдущих заявлениях подвергал сомнению необходимость сотрудничества Украины и МВФ.

Напомним, Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и переформатировала Кабмин. В состав правительства Дениса Шмыгаля вошли 15 министров, еще 4 вакансии у президента пытались заполнить вплоть до заседания парламента, но не смогли.

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