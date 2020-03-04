Отставка Кабмина: котировки украинских евробондов покатились вниз

Сегодня, 4 марта, доходность украинских еврооблигаций в среду выросла в среднем на 14 базисных пунктов на новости о смене правительства, которое инвесторы оценивали как нацеленное на реформы и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", ставки бумаг с погашением 2023 году составляют около 4,75%, в 2026 году — 5,7% и в 2032-м — 6,4%, а снижение цен облигаций составило соответственно от 0,5 до 1 процентного пункта.

В результате был нивелирован весь рост, произошедший накануне благодаря внеочередному снижению ФРС ставки сразу на 0,5 процентных пункта, — стоимость и доходность облигаций вернулись на уровень понедельника.

На внутреннем рынке доходность ОВГЗ также подросла, достигая 11-12% годовых, а Минфин, удерживающий ставки на первичном рынке на уровне до 10%, накануне отказался от размещения среднесрочных облигаций.

"В последнее время отслеживается некоторая тенденция к увеличению разницы с первичными размещениями в пользу вторичного рынка, но продавцы не спешат значительно повышать доходности, и особых изменений в ближайшее время мы не ожидаем", — заявил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

По его мнению, среди причин отсутствия спроса стоит выделить, в первую очередь, неопределенность, связанную с распространением коронавируса и развитием ситуации на мировых рынках. "Инвесторы также взяли паузу в связи с внеочередным заседанием ВРУ в среду. В такие периоды неопределенности они не готовы вкладываться в рисковые активы, особенно в местной валюте", — добавил он.

Котович считает, что в то же время пока не стоит ожидать изменения политики Минфина в части процентных ставок.

"Учитывая прогнозы и ожидания НБУ по учетной ставке, министерством может быть продолжен курс, если не на снижение ставок, то на удержание кривой на текущих уровнях. Ведь с дальнейшим снижением учетной ставки ОВГЗ могут стать более привлекательны для банков, особенно когда ставки по облигациям будут на 1-1,5 процентных пункта выше учетной ставки", — пояснил эксперт.

Напомним, сегодня, 4 марта, Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.