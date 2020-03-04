Объем покупки ОВГЗ нерезидентами падает: доллар продолжает дорожать

Министерство финансов на аукционе 3 марта 2020 года предложило инвесторам 1 млн номинированных в гривне государственных облигаций со сроком обращения 6 месяцев и 200 тысяч номинированных в евро ОВГЗ со сроком обращения 9 месяцев.

По итогам аукциона в государственный бюджет Украины было привлечено 6 583 млн грн — 1026 млн грн принесли ОВГЗ, номинированные в гривне (их разместили под 9,9%), 5557 млн грн (201 млн евро) — номинированные в иностранной валюте (размещены под 2,22%).

"Аукцион по размещению ОВГЗ, несмотря на то, что принес в бюджет 6,6 млрд грн, в очередной раз подтвердил падение интереса инвесторов к долговым бумагам. По данным НБУ, падение объема ОВГЗ нерезидентов продолжается четыре банковских дня. Нерезиденты покидают Украину, и, вероятно, этот тренд сохранится", — комментирует результаты проведенного вчера аукциона Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Эксперт также отмечает, что экспортеры сегодня проявляют вялую активность, а сырьевые рынки все еще находятся под давлением, что говорит о том, что экспортерам будет сложно удерживать продажи на плаву.

"Несмотря на неожиданное решение ФРС США 3 марта снизить ключевую процентную ставку из-за угроз коронавируса до 1-1,25% с 1,5-1,75%, финансовые рынки находятся под давлением. А само поведение ФРС говорит о том, что ситуация очень серьезная", — говорит Шевчишин.

По прогнозам аналитика, в ближайшее время гривня будет торговаться вблизи отметки 25 грн/доллар, и продолжит свое снижение.

Сегодня, по словам Андрея Шевчишина, рынок валют находится также в ожидании внеочередного заседания Верховной Рады, на котором может быть рассмотрен вопрос смены правительства.

Тем временем, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на среду, 4 марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

По сравнению со вторником, 3 марта, НБУ снизил официальный курс гривни по отношению к доллару на 12 копеек — с 24,818 грн/доллар до 24,9386 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению со вторником, вырос в цене почти на 8 копеек — с 27,6075 грн/евро до 27,6856 грн/евро.

Отметим, в первый банковский день этой недели понедельник, 2 марта, официальный курс гривни по отношению к доллару и евро был таким: 24,59 грн/доллар, 26,9789 грн/евро.

Официальный курс валют на 4 марта:

✅ 1 доллар США — 24,9386 грн;

✅ 1 евро — 27,6856 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 26,0224 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,8478 грн.

На межбанковском валютном рынке 4 марта доллар в продаже и в покупке подорожал на 1 копейку. Во вторник, 3 марта, межбанк закрылся в диапазоне 24,98/25,00 грн/доллар, а уже 4 марта открылся в диапазоне 24,99/25,01 грн/доллар.

Курс евро на межбанке в покупке вырос на 12 копеек, в продаже — на 11 копеек. 4 марта торги по евро стартовали в диапазоне 27,90/27,92 грн/евро. 3 марта закрылись на уровне —27,78/27,81 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 24,85 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 24,95 грн/доллар. По сравнению со вторником — курс на наличном рынке был 24,75/24,85 грн/доллар — и в покупке, и в продаже доллар подорожал на 10 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 4 марта на наличном рынке составил 27,55/27,75 грн/евро. 3 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 27,40 грн/евро, продавали — 27,60 грн/евро. Таким образом, евро в покупке подорожал на 15 копеек и в продаже — на 15 копеек.

В начале недели стоимость американской и европейской валют на наличном рынке была: 24,48/24,55 грн/доллар, 26,90/27,05 грн/евро.