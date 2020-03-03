Экономика 30 минут назад

ФРС США впервые с 2008 года внепланово снизила ставку из-за коронавируса

Чтобы минимизировать последствия распространения китайского коронавируса для американской экономики

ФРС США впервые с 2008 года внепланово снизила ставку из-за коронавируса ФРС США впервые с 2008 года внепланово снизила ставку из-за коронавируса
Здание ФРС США. Фото: Zuma / ТАСС

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, понизила базовую процентную ставку до уровня 1–1,25%, опустив ее на 0,5% (было 1,5-1,75%).

Об этом сообщает пресс-служба ФРС.

При этом принятие такого решения в американском финансовом госоргане объяснили распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которое создает дополнительные риски для экономической активности.

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В преддверии объявления о решении ФРС Bloomberg сообщил, что чиновники из администрации президента США Дональда Трампа настаивают, чтобы регулятор снизил ставку, чтобы минимизировать последствия распространения китайского коронавируса для экономики.

Известно, что на возможность принять экстренное решение в связи с ситуацией с коронавирусом ФРС намекнула еще 28 февраля.

"Мы будем использовать наши инструменты, и будем действовать соответствующим образом для поддержки экономики", — говорилось в заявлении регулятора.

Тем временем фондовый рынок позитивно отреагировал на решение ФРС. Индекс S&P500 вырос на 2,5%, Dow Jones — на 2,3%, NASDAQ — на 2,4%. Однако, вскоре индексы вернулись к тем позициям, на которых находились еще до решения ФРС. Индекс доллара США снизился.

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Напомним, Bank of America считает, что из-за распространения нового коронавируса COVID-19 нынешний, 2020, год может стать для мировой экономики худшим со времен финансового кризиса в 2009 году. На фоне эпидемии вируса Bank of America сократил прогноз роста мирового ВВП на этот год до 2,8%.

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