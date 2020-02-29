Bank of America ухудшил прогноз по мировой экономике на 2020 год

Bank of America считает, что из-за распространения нового коронавируса COVID-19 нынешний, 2020 год, может стать для мировой экономики худшим со времен финансового кризиса в 2009 году.

На фоне эпидемии вируса Bank of America сократил прогноз роста мирового ВВП на этот год до 2,8%, сообщает Business Insider.

При этом в числе "побочных эффектов" от новой болезни эксперты также назвали сбои с поставками товаров и проблемы на туристическом рынке.

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Как поясняет экономист Bank of America Адитья Бхаве, темпы роста мирового ВВП были слабыми еще до появления коронавируса. Из-за болезни прогноз по экономическому росту Китая, где была выявлена вспышка COVID-19, был понижен с 5,6% до 5,2% ВВП.

"Продолжительные сбои в работе (заводов) в Китае повредят глобальным цепочкам поставок (товаров). Слабые туристические потоки станут еще одним препятствием для Азии. Ограниченные вспышки (вируса), подобные той, что случилась в Италии, возможны во многих странах, что приведет к увеличению карантина и потере доверия",— считает эксперт.

В числе других факторов, которые могут негативно повлиять на рост глобальной экономики, Бхаве назвал торговую войну США и Китая, а также неопределенность в связи с предстоящими выборами президента США.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что последствия борьбы с коронавирусом приведут не только к снижению темпов роста китайского ВВП до 5,6%, но и замедлению глобальной экономики.