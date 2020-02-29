Экономика 1 час назад

Bank of America ухудшил прогноз по мировой экономике на 2020 год

Из-за коронавируса 2020 год может стать для мировой экономики худшим со времен финансового кризиса в 2009 году

Bank of America ухудшил прогноз по мировой экономике на 2020 год Bank of America ухудшил прогноз по мировой экономике на 2020 год
Bank of America

Bank of America считает, что из-за распространения нового коронавируса COVID-19 нынешний, 2020 год, может стать для мировой экономики худшим со времен финансового кризиса в 2009 году.

На фоне эпидемии вируса Bank of America сократил прогноз роста мирового ВВП на этот год до 2,8%, сообщает Business Insider.

При этом в числе "побочных эффектов" от новой болезни эксперты также назвали сбои с поставками товаров и проблемы на туристическом рынке.

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Как поясняет экономист Bank of America Адитья Бхаве, темпы роста мирового ВВП были слабыми еще до появления коронавируса. Из-за болезни прогноз по экономическому росту Китая, где была выявлена вспышка COVID-19, был понижен с 5,6% до 5,2% ВВП.

"Продолжительные сбои в работе (заводов) в Китае повредят глобальным цепочкам поставок (товаров). Слабые туристические потоки станут еще одним препятствием для Азии. Ограниченные вспышки (вируса), подобные той, что случилась в Италии, возможны во многих странах, что приведет к увеличению карантина и потере доверия",— считает эксперт.

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В числе других факторов, которые могут негативно повлиять на рост глобальной экономики, Бхаве назвал торговую войну США и Китая, а также неопределенность в связи с предстоящими выборами президента США.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что последствия борьбы с коронавирусом приведут не только к снижению темпов роста китайского ВВП до 5,6%, но и замедлению глобальной экономики.

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