Потребрынки 1 час назад

Крупнейший в мире производитель пива теряет прибыль из-за коронавируса

Anheuser-Busch InBev оценила падение выручки из-за эпидемии в Китае за первые два месяца 2020 года в 285 миллионов долларов

Крупнейший в мире производитель пива теряет прибыль из-за коронавируса Крупнейший в мире производитель пива теряет прибыль из-за коронавируса
Фото: Газета.Ру

Крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) спрогнозировал снижение прибыли за первый квартал 2020 года на 10% из-за влияния вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Компания, которая продает больше пива Budweiser в Китае, чем на ключевом для бренда американском рынке, оценила падение выручки из-за эпидемии в Китае за первые два месяца этого года в 285 миллионов долларов, что соответствует 2,3% выручки группы за первый квартал прошлого года.

Напомним, в Украине Anheuser-Busch InBev представлена ЧАО "Абинбев Эфес Украина", которое было создано вследствие слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории Украины и РФ в равных долях.

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Компания является одним из лидеров пивоваренного рынка Украины. Ей принадлежат Черниговский, Харьковский и Николаевский заводы. Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: BUD, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Corona, Staropramen, TALLER, Hoegaarden, Leffe, Löwenbräu, Franziskaner, Spaten, Beck's, а также локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь", "Жигулевское". 

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Напомним, 24 февраля 2020 года 500 богатейших людей мира из рейтинга Bloomberg Billionaires Index потеряли в общей сложности 139 млрд долларов. Причиной стало падение фондовых рынков из-за новых опасений о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику.

Как известно, на фоне стремительного распространения коронавируса в Италии биржевые индексы Европы опустились до трехлетних минимумов.

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