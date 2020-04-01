Почти половина украинцев поддерживает введение чрезвычайного положения, — соцопрос

Количество украинцев, которые видят в коронавирусной инфекции угрозу с начала карантина выросла на 14% — с 73% до 87%. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг", первая волна которых прошла 25-27 марта, а вторая — 28-30 марта.

Кроме того, оценивая уровень заболеваемости коронавирусом в Украине по 5-ти балльной шкале, 28% опрошенных оценили его как очень высокий или высокий, 34% — средний, 32% — как низкий или минимальный. Чаще о высоком уровне заболеваемости говорили жители южных регионов страны, жители городов и представители старшей возрастной категории.

"Оценивая ситуацию с заболеваемостью в своем регионе, респонденты считают ее менее угрожающей, чем по стране в целом. Только 13% опрошенных отметили, что уровень заболеваемости в их местности является высоким, 65% считают низким, или же минимальным. Последнее мнение преобладает среди жителей восточных областей и селян", — отмечают социологи.

При этом введение чрезвычайного положения в Украине поддерживают 49% опрошенных, а 43% выступают против. Также 83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, страйков, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране. По данным исследования, 71% не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области, 65% — возможного ограничения движения транспортных средств, а 58% — возможного объявления комендантского часа в городах.

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"В то же время, относительно возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения абсолютное большинство (80%) против таких мер. Поддерживают их только 14%", — говорится в исследовании.

Напомним, что по состоянию на 10:00 1 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, только за сутки было зафиксировано 120 новых случаев. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19, а 10 человек уже выздоровели.