Штраф до 51 000 грн за проникновение на военные объекты: что предлагает Кабмин

Кабинет министров одобрил законопроект Минобороны, предусматривающий административную ответственность за самовольное проникновение на военные объекты.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минобороны.

О штрафах

Размер взыскания будет зависеть от обстоятельств нарушения. За базовый состав правонарушения предусмотрен штраф от 8500 до 17000 грн.

При повторном нарушении в течение года сумма штрафа может достигать 34 000 грн. Если же проникновение произошло в условиях особого периода, то максимальный штраф составит 51 000 грн.

Что сочтут военным объектом

Законопроект также определяет понятие военного объекта. К ним предлагается отнести охраняемые и соответственно обозначенные территории, здания и постройки, а также военные транспортные средства, технику и вооружение.

В Минобороны отмечают, что предложенные изменения должны усилить защиту военных объектов, снизить риск разглашения информации об их расположении и инфраструктуре, а также повысить безопасность гражданского населения.

Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Для вступления в силу документ должен пройти парламентское разбирательство и быть принят народными депутатами.

Напомним, Кабинет министров перераспределил 50,1 млрд грн из резерва сектора безопасности и обороны на выплаты военнослужащим и единовременную денежную помощь. Это должно обеспечить своевременные и полные выплаты в октябре.