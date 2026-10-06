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Штраф до 51 000 грн за проникнення на військові об’єкти: що пропонує Кабмін

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Проникнення на військові об’єкти каратимуть штрафом до 51 000 грн / Depositphotos

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт Міноборони, який передбачає адміністративну відповідальність за самовільне проникнення на військові об’єкти.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міноборони.

Про штрафи

Розмір стягнення залежатиме від обставин порушення. За базовий склад правопорушення передбачено штраф від 8 500 до 17 000 грн.

У разі повторного порушення протягом року сума штрафу може сягати 34 000 грн. Якщо ж проникнення відбулося в умовах особливого періоду, максимальний штраф становитиме 51 000 грн.

Що вважатимуть військовим об’єктом

Законопроєкт також визначає поняття військового об’єкта. До них пропонується віднести охоронювані та відповідно позначені території, будівлі й споруди, а також військові транспортні засоби, техніку та озброєння.

У Міноборони зазначають, що запропоновані зміни мають посилити захист військових об’єктів, знизити ризик розголошення інформації про їхнє розташування та інфраструктуру, а також підвищити безпеку цивільного населення.

Законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді. Для набуття чинності документ має пройти парламентський розгляд і бути ухвалений народними депутатами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів перерозподілив 50,1 млрд грн із резерву сектору безпеки і оборони на виплати військовослужбовцям та одноразову грошову допомогу. Це має забезпечити своєчасні та повні виплати у жовтні.

Автор:
Ольга Опенько

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