Де можуть служити військові з медичними обмеженнями та як укласти контракт

Військовослужбовці, яких ВЛК визнала придатними до служби лише у визначених частинах і підрозділах, можуть укладати нові мотиваційні контракти на загальних підставах. Головна умова - посада та характер служби мають відповідати висновку ВЛК.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міноборони.

Сам по собі висновок ВЛК не є підставою для відмови в укладенні контракту.

Водночас законодавство встановлює окремі умови для двох категорій військових: тих, хто може служити лише у визначених частинах забезпечення, установах і підрозділах, та окремих військовослужбовців і звільнених зі служби осіб, яких ВЛК визнала непридатними.

Хто може укласти контракт із медичними обмеженнями

Військовослужбовці, яких ВЛК визнала придатними до служби лише у визначених частинах і підрозділах, можуть укладати контракти на загальних підставах.

Йдеться про службу у:

військових частинах забезпечення;

ТЦК та СП;

вищих військових навчальних закладах;

військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

навчальних центрах;

закладах та установах;

медичних підрозділах;

підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

Це стосується військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, зокрема мобілізованих, резервістів і осіб офіцерського складу, призваних на службу.

Для укладення контракту необхідний висновок ВЛК про придатність до військової служби за контрактом відповідного складу. Порядок оформлення та перелік документів визначає Інструкція, затверджена наказом Міноборони №170 від 10 квітня 2009 року.

Коли військового можуть призначити на бойову посаду

Під час мобілізації та воєнного стану військовослужбовця цієї категорії можуть призначити на посаду бойового складу лише за його письмовою згодою та за клопотанням командира або начальника відповідної військової частини.

Ця вимога стосується саме призначення на бойову посаду і не обмежує право військового укласти контракт на загальних підставах.

Контракти для військових, яких ВЛК визнала непридатними

Окремі громадяни України, яких ВЛК визнала непридатними до військової служби, під час воєнного стану також можуть продовжити або розпочати військову службу за контрактом.

Це стосується:

офіцерів, які проходять службу за призовом;

військовослужбовців, призваних під час мобілізації;

резервістів, призваних в особливий період;

осіб, звільнених із військової служби.

Для укладення контракту необхідно одночасно відповідати таким умовам:

бути громадянином України;

не досягти граничного віку перебування на військовій службі;

мати захворювання, поранення, травму, контузію або каліцтво, отримані під час захисту Вітчизни, через які ВЛК визнала особу непридатною;

мати встановлену внаслідок цього інвалідність або часткову втрату працездатності без встановлення інвалідності.

За виконання цих умов військову службу можна проходити виключно за контрактом.

Кому укласти такий контракт не можна:

Ця можливість не поширюється на випадки, пов’язані з розумовими, сенсорними чи психологічними вадами, а також розладами психіки та поведінки.

Відповідний перелік визначений Положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженим наказом Міноборони №402 від 14 серпня 2008 року.

На які посади можуть призначати непридатних до служби

Наказ Міноборони №594 від 2 вересня 2024 року визначає перелік посад, які можуть обіймати військовослужбовці з висновком ВЛК про непридатність. Водночас під час мобілізації та воєнного стану цей перелік не застосовується.

Призначення відбувається за клопотанням командира або керівника та рішенням посадової особи, яка має відповідні повноваження, відповідно до встановленої номенклатури посад. Відсутність конкретної посади в Переліку №594 сама по собі не є підставою для відмови у призначенні.

Як оформлюють контракт

Для оформлення контракту командування та служба персоналу мають перевірити висновок ВЛК, визначити категорію військовослужбовця, наявність підстав і необхідних документів та сформувати кадровий пакет відповідно до Інструкції №170.

Якщо військового планують призначити на посаду бойового складу, потрібна його письмова згода, а в передбачених випадках - клопотання командира.

Ініціювати укладення контракту військовослужбовець може самостійно, подавши рапорт за підпорядкованістю. Після цього служба персоналу перевіряє обставини та визначає перелік необхідних документів з урахуванням висновку ВЛК, виду служби та контракту.

Що передбачають нові мотиваційні контракти

Постанова Кабміну №768 від 12 червня 2026 року визначає особливості проходження військової служби за контрактом під час воєнного стану та передбачає додаткові мотиваційні чинники для окремих категорій військовослужбовців.

Таким чином, військові, яких ВЛК визнала непридатними, також можуть укладати мотиваційні контракти, але з урахуванням установлених для них законодавством умов.

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