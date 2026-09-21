Где могут служить военные с медицинскими ограничениями и как заключить контракт

Военнослужащие, признанные ВЛК пригодными к службе только в определенных частях и подразделениях, могут заключать новые мотивационные контракты на общих основаниях. Главное условие – должность и характер службы должны соответствовать заключению ВЛК.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Само по себе заключение ВЛК не является основанием для отказа в заключении контракта.

В то же время законодательство устанавливает отдельные условия для двух категорий военных: тех, кто может служить только в определенных частях обеспечения, учреждениях и подразделениях, и отдельных военнослужащих и уволенных со службы лиц, признанных ВЛК непригодными.

Кто может заключить контракт с медицинскими ограничениями

Военнослужащие, признанные ВЛК пригодными к службе только в определенных частях и подразделениях, могут заключать контракты на общих основаниях.

Речь идет о службе в:

воинских частях обеспечения;

ТЦК и СП;

высших военных учебных заведениях;

военных учебных подразделениях высшего образования;

учебных центрах;

заведениях и учреждениях;

медицинских подразделениях;

подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны

Это касается военнослужащих рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, в том числе мобилизованных, резервистов и лиц офицерского состава, призванных на службу.

Для заключения контракта необходимо заключение ВЛК о пригодности к военной службе по контракту соответствующего состава. Порядок оформления и список документов определяет Инструкция, утвержденная приказом Минобороны №170 от 10 апреля 2009 года.

Когда военного могут назначить на боевую должность

Во время мобилизации и военного положения военнослужащего этой категории могут назначить должность боевого состава только с его письменным согласием и по ходатайству командира или начальника соответствующей воинской части.

Это требование касается именно назначения на боевую должность и не ограничивает право военного заключить контракт на общих основаниях.

Контракты для военных, которых ВЛК сочла непригодными

Отдельные граждане Украины, признанные ВЛК непригодными к военной службе, во время военного положения также могут продлить или начать военную службу по контракту.

Это касается:

офицеров, проходящих службу по призыву;

военнослужащих, призванных во время мобилизации;

резервистов, призванных в особый период;

лиц, уволенных с военной службы.

Для заключения контракта необходимо одновременно удовлетворять следующим условиям:

быть гражданином Украины;

не достичь предельного возраста пребывания на военной службе;

иметь заболевания, ранения, травму, контузию или увечье, полученные при защите Отечества, из-за которых ВЛК сочла лицо непригодным;

иметь установленную вследствие этого инвалидность или частичную потерю трудоспособности без установления инвалидности.

При выполнении этих условий военную службу можно проходить исключительно по контракту .

Кому заключить такой контракт нельзя:

Эта возможность не распространяется на случаи, связанные с умственными, сенсорными или психологическими недостатками, а также нарушения психики и поведения.

Соответствующий перечень определен Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденным приказом Минобороны №402 от 14 августа 2008 года.

На какие должности могут назначать непригодных к службе

Приказ Минобороны №594 от 2 сентября 2024 г. определяет перечень должностей, которые могут занимать военнослужащие с заключением ВЛК о непригодности. В то же время, во время мобилизации и военного положения этот перечень не применяется.

Назначение производится по ходатайству командира или руководителя и решению должностного лица, имеющего соответствующие полномочия, в соответствии с установленной номенклатурой должностей. Отсутствие конкретной должности в Перечне №594 само по себе не является основанием для отказа в назначении.

Как оформляют контракт

Для оформления контракта командование и служба персонала должны проверить заключение ВЛК, определить категорию военнослужащего, наличие оснований и необходимых документов и сформировать кадровый пакет в соответствии с Инструкцией №170.

Если военного планируют назначить на должность боевого состава, необходимо его письменное согласие, а в предусмотренных случаях - ходатайство командира.

Инициировать заключение контракта военнослужащий может самостоятельно, представив рапорт по подчиненности. После этого служба персонала проверяет происшествия и описывает список нужных документов с учетом заключения ВЛК, вида службы и договора.

Предусматривающие новые мотивационные контракты

Постановление Кабмина №768 от 12 июня 2026 г. определяет особенности прохождения военной службы по контракту во время военного положения и предусматривает дополнительные мотивационные факторы для отдельных категорий военнослужащих.

Таким образом, военные, которых ВЛК сочла непригодными, также могут заключать мотивационные контракты, но с учетом установленных для них законодательством условий.

Напомним, по прогнозу начальника ГУР Олега Иващенко, Россия сможет продолжать войну против Украины в 2027 году, однако ее военные и экономические ресурсы могут иссякнуть в 2028-м.