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Сколько Россия сможет воевать против Украины: оценка главы ГУР

война, дрон
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Россия сможет продолжать войну против Украины в 2027 году, однако ее военные и экономические ресурсы могут иссякнуть в 2028 году.

Такую оценку озвучил начальник ГУР Олег Иващенко в интервью The Times.

Ресурсы России для продолжения войны

У РФ достаточно ресурсов на следующий год, но украинская разведка прогнозирует их исчерпание в 2028 году.

Отдельно Иващенко обратил внимание на соотношение между темпами набора русских военных и потерями на фронте.

По его словам, Россия ежедневно привлекает в армию около 1000 человек, а иногда этот показатель достигает 1200. В то же время, суточные потери российских войск могут превышать 1400 человек: накануне они составляли 1410, а днем ранее - 1551.

Из 1410 потерь, по данным Иващенко, около 835 приходилось на погибших, то есть примерно 60%.

В целом, оценку украинской разведки разделяют и западные спецслужбы. Они считают, что Россия ежемесячно теряет примерно на 6 тыс. военных больше, чем способна привлечь.

По расчетам, если такие темпы боевых действий будут сохраняться еще 18 месяцев, российская армия может понести дополнительные потери более чем в 765 тыс. военных. Из них около 459,5 тыс. могут погибнуть, еще 306,3 тыс. – получить ранения.

По мнению Иващенко, значительные потери уже сказались на моральном состоянии российских военных и населения.

"Боевой дух очень низкий, поскольку никто не хочет воевать", - отметил руководитель ГУР, добавив, что большинство россиян также не хотят продолжения войны.

Россия вербует иностранных наемников

В то же время Россия продолжает компенсировать нехватку личного состава за счет иностранных граждан.

По оценке ГУР, РФ уже завербовала более 28 тыс. иностранных наемников. В частности, все активнее российская сторона привлекает граждан африканских стран, предлагая высокие выплаты.

Иващенко заявил, что украинская разведка пытается противодействовать такой вербовке, передавая информацию соответствующим службам безопасности и разведки других стран. Кроме того, ГУР проводит информационные операции по предупреждению населения этих государств о рисках участия в войне на стороне России.

Напомним, беспрецедентные атаки Украины на российские газовые объекты в Арктике показали новую уязвимость энергетической отрасли РФ и потенциальные последствия мирового газового рынка.

Автор:
Ольга Опенько

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