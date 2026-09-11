Украинские дроны впервые достались к газовому сердцу России: атаки уже испугали европейский рынок

Беспрецедентные атаки Украины на российские газовые объекты в Арктике показали новую уязвимость энергетической отрасли РФ и потенциальные последствия мирового газового рынка.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

9 сентября украинские дроны атаковали газовую инфраструктуру в Ямало-Ненецком автономном округе – главном газодобывающем регионе РФ.

Под атакой оказался Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке, проектная мощность которого составляет около 19,5 млн. тонн сырья в год.

Отмечается, что украинские удары по газовым объектам в Ямало-Ненецком округе показали, что даже российская энергетическая инфраструктура по Полярному кругу больше не находится в безопасном тылу. Украинские дроны преодолели более 3200 км и атаковали Уренгойский и Пуровский комплексы.

Украинская оборонно-технологическая компания Fire Point, производитель дронов FP-1, задействованных для удара по по меньшей мере одному из объектов, заявила, что этот удар установил "новый рекорд дальности удара дроном".

Чего боятся европейцы

Особую обеспокоенность у европейцев вызывает расположенный в регионе "Ямал СПГ" - крупнейший российский завод по производству сжиженного газа. Украина его не атаковала, однако рынок опасается, что технически такие удары возможны.

Европа все еще получает около 10% необходимого ей газа из России, половину – в виде СПГ. На фоне атак и войны на Ближнем Востоке европейские цены на газ уже превысили €80 за МВтч – максимум более чем за три года.

Bloomberg отмечает, что цены на газ в ЕС уже превышают прошлогодние уровни более чем в два раза, поскольку война на Ближнем Востоке практически остановила экспорт катарского СПГ. Любые перебои со снабжением из России могут лишить Европу одного из последних источников снабжения.

А потенциальный удар по Ямалу СПГ стал бы серьезной эскалацией для всего мирового газового рынка, особенно перед зимой.

Заметим, что процесс отказа Европейского Союза от российских энергоресурсов стремительно терпит неудачу, а 27 стран блока вступают в зиму с очень низкими запасами газа.

Объемы заполнения газохранилищ в ЕС составляют лишь 67%, что значительно ниже 80%, достигнутых в то же время в прошлом году. Поэтому Европе грозит дефицит газа зимой.

Кроме "Ямал СПГ", в этом регионе расположен объект "Арктик СПГ 2". Он имеет ключевое значение для планов России утроить ежегодное производство СПГ, хотя западные санкции пока не позволили предприятию выйти на полную проектную мощность почти 20 млн тонн в год. Проект наращивает экспорт, но единственным покупателем его грузов остается Китай.