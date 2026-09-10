Процесс отказа ЕС от российских энергоресурсов терпит неудачу: какие риски для стран блока

Процесс отказа Европейского Союза от российских энергоресурсов стремительно терпит неудачу, а 27 стран блока вступают в зиму с очень низкими запасами газа.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Европейской счетной палаты (ECA).

Аудиторы отмечают, что ЕС не инвестирует достаточно средств для достижения целей полной замены российских энергоресурсов диверсифицированными источниками ископаемого топлива и не вкладывает в расширение возобновляемых источников энергии и инфраструктуры энергосетей для увеличения энергетических потоков между странами-членами ЕС.

В отчете говорится, что ЕС постепенно прекращает импорт российского топлива со времени полномасштабной войны РФ в Украину в 2022 году. С помощью санкций в отношении морских поставок нефти РФ Евросоюз практически полностью прекратил импорт российской сырой нефти, тогда как доля газа РФ в общем объеме импорта голубого топлива в блок в настоящее время составляет 12%, что значительно меньше 45% к 2022 году.

"План ЕС по отказу от российских энергоносителей также терпит неудачу именно в тот момент, когда энергетическая безопасность Европы сталкивается с новыми угрозами со стороны нестабильности на Ближнем Востоке", - заявили аудиторы.

Объемы заполнения газохранилищ в ЕС составляют лишь 67%, что значительно ниже 80%, достигнутых в то же время в прошлом году. Также СМИ писали, что Европе грозит дефицит газа зимой после того, как цены выросли на 7%.

Аналитики предупреждают, что это может привести к резкому росту цен в странах зимой, в том числе с учетом того, что ЕС в рамках поэтапного отказа от российского газа с 1 января 2027 должен запретить весь импорт российского СПГ.

Сначала Еврокомиссия оценила, что для реализации плана прекращения использования российских энергоносителей требуется 300 млрд евро инвестиций.

Однако, по словам аудиторов, в настоящее время страны выделили на эти цели всего 54,3 млрд. евро.

ЕС на пути к отказу от российских энергоресурсов

Следует отметить, что Европейский парламент и Совет ЕС согласовали предварительный план, обязывающий Европейский Союз навсегда прекратить импорт российского газа и двигаться к постепенному отказу от российской нефти.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Регламент Европейского союза REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, вступил в силу 3 февраля.