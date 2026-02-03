Отказ ЕС от российского газа вступил в силу 3 февраля: Венгрия обжалует решение в суде

Регламент Европейского союза REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, опубликован в Официальном журнале ЕС и вступает в силу 3 февраля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ЕС.

Отмечается, что регламент REPowerEU по газу (EU/2026/261) устанавливает правовые положения относительно постепенного прекращения импорта природного газа из России и имеет целью окончательно положить конец зависимости ЕС от российского газа до 2027 года.

Он вступает в силу 3 февраля.

Регламент запрещает следующее:

с 25 апреля 2026 г.: краткосрочные контракты на сжиженный природный газ (СПГ);

с 17 июня 2026 г.: краткосрочные контракты на трубопроводный газ;

с 1 января 2027 г.: долгосрочные контракты на импорт СПГ;

с 30 сентября 2027 г.: импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.

В исключительных случаях государства-члены ЕС могут продлить этот срок до 31 октября 2027 года, если их газовые хранилища заполнены ниже требуемого уровня.

Венгрия через суд оспаривает запрет ЕС на российский газ

Венгрия обжалует в Европейском суде запрет на импорт российских энергоносителей в ЕС, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

"Я хотел бы четко заявить, что с точки зрения Венгрии существуют только более дорогие и менее надежные решения. Без российской сырой нефти и природного газа нельзя гарантировать ни безопасность энергоснабжения страны, ни поддержание результатов снижения стоимости коммунальных услуг", — сказал министр, цитирует Telex.

По мнению Сиярто, судебный процесс, вероятно, продлится от одного до двух лет.

ЕС на пути к отказу от российского газа

3 декабря 2025 года Европейский парламент и Совет ЕС согласовали предварительный план, обязывающий Европейский Союз навсегда прекратить импорт российского газа и двигаться к постепенному отказу от российской нефти.

Предложение включает в себя поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии ЕС REPowerEU.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Совет Европейского Союза 26 января утвердила полный запрет на поставки российского сжиженного газа в ЕС.