Відмова ЄС від російського газу набула чинності 3 лютого: Угорщина оскаржує рішення в суді

Регламент Європейського союзу REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного та скрапленого газу, опублікований в Офіційному журналі ЄС і набуває чинності 3 лютого.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ЄС.

Зазначається, що регламент REPowerEU щодо газу (EU/2026/261) встановлює правові положення щодо поступового припинення імпорту природного газу з Росії та має на меті остаточно покласти край залежності ЄС від російського газу до 2027 рок.

Він набирає чинності 3 лютого.

Регламент забороняє наступне:

з 25 квітня 2026 року: короткострокові контракти на скраплений природний газ (СПГ);

з 17 червня 2026 року: короткострокові контракти на трубопровідний газ;

з 1 січня 2027 року: довгострокові контракти на імпорт СПГ;

з 30 вересня 2027 року: імпорт трубопровідного газу за довгостроковими контрактами.

У виняткових випадках держави-члени ЄС можуть продовжити цей термін до 31 жовтня 2027 року, якщо їхні газові сховища заповнені нижче необхідного рівня.

Угорщина через суд оскаржує заборону ЄС на російський газ

Угорщина оскаржує в Європейському суді заборону імпорту російських енергоносіїв до ЄС, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Я хотів би чітко заявити, що з погляду Угорщини, існують лише дорожчі й менш надійні рішення. Без російської сирої нафти й природного газу не можна гарантувати ні безпеки енергопостачання країни, ні підтримки результатів зниження вартості комунальних послуг", — сказав міністр, цитує Telex.

На думку Сіярто, судовий процес, ймовірно, триватиме від одного до двох років.

ЄС на шляху до відмови від російського газу

3 грудня 2025 року Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

Пропозиція включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії ЄС REPowerEU.

Так, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Рада Європейського Союзу 26 січня затвердила повну заборону на поставки російського скрапленого газу до ЄС.