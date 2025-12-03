Європейський Союз досяг домовленості про повну заборону на імпорт російського газу

Представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої угоди про повне припинення імпорту російського природного газу до 2027 року

Як пише Delo.ua, про це повідомила Рада Європейського Союзу.

Поетапно до 2027 року

Зазначається, що попередню домовленість мають офіційно схвалити Рада ЄС та Європейський парламент, після чого розроблений регламент буде остаточно ухвалено.

Він передбачає повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу і трубопровідного газу.

Імпорт повністю припинять до 30 вересня 2027 року. Закупівлі газу, які здійснюються без попередніх контрактів, припинять до червня 2026 року.

Постачання скрапленого газу за довгостроковими контрактами має завершитися 1 січня 2027 року, постачання газу трубопроводами – 30 вересня 2027 року.

Ці заходи сприятимуть створенню стійкого й енергетично незалежного ринку ЄС, водночас зберігаючи безпеку постачання.

Для чинних контрактів передбачили перехідний період. Будь-які зміни дозволятимуться лише з технічних причин і не зможуть збільшувати обсяги постачання.

Регламент вимагає, щоб усі держави-члени подали національні плани диверсифікації, у яких мають бути описані заходи для заміщення російського газу та можливі труднощі. Мета — повністю припинити імпорт газу з Росії у встановлені строки.

Регламент також передбачає штрафи за порушення правил та можливість тимчасового призупинення заборони у разі надзвичайної загрози енергетичній безпеці окремих держав.

ЄС на шляху до відмови від російського газу

Європейський Союз поставив перед собою мету — до 2027 року позбутися залежності від російського палива. Цей курс був визначений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

У червні 2025 року Європейська комісія представила план повної відмови від імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року. Пропозиція включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії REPowerEU.