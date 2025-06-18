План ЄС відмови від російського газу та нафти: імпорт припинять до кінця 2027 року

Європейська комісія представила план повної відмови від імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року. Пропозиція включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії REPowerEU.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Газ і нафта з Росії - під забороною

Єврокомісія запропонувала план поступового і ефективного припинення імпорту російського газу та нафти до країн Європейського Союзу до кінця 2027 року. Це має на меті підвищити енергетичну незалежність ЄС, забезпечити стабільність енергопостачання та зміцнити конкурентоспроможність Союзу.

Дана ініціатива є частиною стратегії REPowerEU — комплексного плану ЄС щодо повної відмови від імпорту російських енергоресурсів, включаючи нафту, газ і ядерне паливо. В рамках цього плану передбачено поступове припинення поставок як трубопровідного газу, так і зрідженого природного газу (ЗПГ), а також кроки для повного припинення імпорту російської нафти до 2027 року.

Залишок імпорту російського газу буде поступово припинений за таким графіком:

Заборона на імпорт газу за новими контрактами почне діяти з 1 січня 2026 року .

. Імпорт за чинними короткостроковими контрактами припиниться до 17 червня 2026 року.

Виняток зроблено для короткострокових контрактів на трубопровідний газ, що постачається до країн без виходу до моря та пов’язаних із довгостроковими контрактами — їх дозволять до кінця 2027 року.

Імпорт газу за довгостроковими контрактами буде припинено до кінця 2027 року.

Що стосується нафти, країни ЄС, які досі імпортують російську нафту, мають розробити плани диверсифікації, щоб повністю припинити її імпорт до кінця 2027 року.

Поступове відмовлення від імпорту російського викопного палива стане значним кроком у переході ЄС до чистої енергетики та посилить його загальну конкурентоспроможність. Це стало можливим завдяки наявності в ЄС достатньої кількості альтернативних постачальників на світовому газовому ринку, високому рівню інтеграції газових ринків усередині Союзу та розвиненій імпортній інфраструктурі. Окрім того, запропоновані заходи включають гарантії, які враховують реальні умови газового ринку та забезпечують компаніям стабільну правову основу.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз готується запропонувати комплексні заходи, які передбачають заборону імпорту російського газу — як трубопровідного, так і зрідженого природного — до кінця 2027 року.