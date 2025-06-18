План ЕС отказ от российского газа и нефти: импорт прекратят до конца 2027 года

Европейская комиссия представила план полного отказа от импорта российского газа и нефти до конца 2027 года. Предложение включает поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии REPowerEU.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Газ и нефть из России – под запретом

Еврокомиссия представила план постепенного и эффективного прекращения импорта российского газа и нефти в страны Европейского Союза до конца 2027 года. Цель — повысить энергетическую независимость ЕС, обеспечить стабильность энергоснабжения и укрепить конкурентоспособность Союза.

Данная инициатива является частью стратегии REPowerEU — комплексного плана ЕС по полному отказу от импорта российских энергоресурсов, включая нефть, газ и ядерное топливо. В рамках этого плана предусмотрено постепенное прекращение поставок как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (СПГ), а также шаги по полному прекращению импорта российской нефти до 2027 года.

Остаток импорта российского газа будет постепенно прекращен по следующему графику:

Запрет на импорт газа по новым контрактам начнет действовать с 1 января 2026 года .

. Импорт по действующим краткосрочным контрактам прекратится до 17 июня 2026 года.

Исключение сделано для краткосрочных контрактов на трубопроводный газ, поставляемый в страны без выхода к морю и связанные с долгосрочными контрактами — их разрешат до конца 2027 года.

Импорт газа по долгосрочным контрактам будет прекращен до конца 2027 года.

Что касается нефти, страны ЕС, до сих пор импортирующие российскую нефть, должны разработать планы диверсификации, чтобы полностью прекратить ее импорт до конца 2027 года.

Постепенный отказ от импорта российского ископаемого топлива станет значительным шагом в переходе ЕС к чистой энергетике и усугубит его общую конкурентоспособность. Это стало возможным благодаря наличию в ЕС достаточного количества альтернативных поставщиков на мировом газовом рынке, высокому уровню интеграции газовых рынков внутри Союза и развитой импортной инфраструктуре. Кроме того, предлагаемые меры включают гарантии, учитывающие реальные условия газового рынка и обеспечивающие компаниям стабильную правовую основу.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз готовится предложить комплексные меры, предусматривающие запрет импорта российского газа как трубопроводного, так и сжиженного природного до конца 2027 года.