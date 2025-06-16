ЕС разрывает связи с Россией в энергетике, но не в ядерной сфере — FT

На этой неделе Европейский Союз представит правовые меры по полному прекращению импорта ископаемого топлива из России, что станет очередным шагом по усилению санкций против Москвы. В то же время блок откладывает решение об отказе от поставок российских ядерных технологий, опасаясь значительного влияния на энергетическую безопасность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Планы ЕС по российскому топливу и ядерным технологиям

Брюссель на этой неделе представит планы по полному прекращению импорта ископаемого топлива из России в Европейский союз. В то же время решение об отказе от российского ядерного топлива пока откладывается из-за сложности этой зависимости.

С начала полномасштабного вторжения в Украину страны ЕС заплатили Москве более 200 миллиардов евро за топливо. Импорт угля и нефти уже подпадает под санкции, а поставки газа планируют постепенно прекратить до 2027 года. По данным аналитического центра Bruegel, в 2024 году объем закупок ядерного топлива у России составил около 700 миллионов евро из 22 миллиардов евро общих расходов на российское топливо. Однако внезапная остановка поставок может создать серьезные риски для энергетической безопасности ЕС.

Отказ от российского ядерного топлива значительно сложнее из-за технической сложности цепей поставок урана, требующих постепенного перехода на альтернативы. В ЕС работает 101 ядерный реактор, из которых 19 — советской конструкции ВВЭР. Блок зависит от России примерно на 20-25% в поставках природного, конвертируемого и обогащенного урана, а также закупках запасных частей и техническом обслуживании для некоторых реакторов.

По словам представителей ЕС, в идеале Европейская комиссия хотела бы, чтобы европейский ядерный сектор был свободен от российского импорта до 2030-х годов.

Отказ от русского урана

Постепенный отказ от российского импорта урана поддерживается мерами других западных стран: Канада запретила ввоз российского урана, Великобритания ввела 35% пошлины на обогащенный уран, а США планируют прекратить импорт к 2028 году. Страны G7 также договорились развивать свои ядерные мощности для уменьшения зависимости от России.

Однако доминирование государственной компании Росатом в ядерном секторе создает значительные вызовы. Параллельно с ростом интереса к ядерной энергетике в Европе, что связано с климатическими целями, некоторые страны с реакторами ВВЭР, в частности Венгрия и Словакия, выступают против быстрого вывода российского топлива из-за опасений роста цен и угрозы энергетической безопасности.

В Брюсселе уверены, что постепенный подход позволит избежать резких колебаний цен и обеспечит стабильность энергоснабжения.

ЕС с 2022 года работает над диверсификацией поставок урана, ориентируясь на Казахстан, Канаду и Нигер. Однако нестабильность в Нигере и доминирование России в конверсии и обогащении урана создают вызовы. Европейские компании как Urenco модернизируют обогатительные мощности, но Россия активно обходит торговые ограничения через Китай.

Венгрия, которая имеет четыре реактора ВВЭР и строит два новых с Росатомом, остается самым большим противником отказа от российского ядерного топлива. ЕС планирует использовать торговые меры для постепенного прекращения российских поставок, что не нуждается в единогласной поддержке стран-членов.

В то же время эксперты отмечают необходимость развивать собственную европейскую ядерную индустрию, чтобы уменьшить зависимость от внешних поставщиков и обеспечить энергетическую безопасность региона.

Напомним, Европейский Союз готовится предложить комплексные меры, предусматривающие запрет импорта российского газа – как трубопроводного, так и сжиженного природного – до конца 2027 года.