Цены на урановое топливо в мире выросли на 233%, спрос может превысить предложение - Bloomberg

За последние пять лет цены на уран выросли на 233%. Это следствие того, что многие страны решили вновь развивать атомную энергетику, от которой планировали отказаться.

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Об этом пишет Bloomberg.

Сегодня в мире строится 61 атомная электростанция. Еще 90 или около того находятся на стадии планирования, и более 300 предложено. Есть даже толчок к открытию старых заводов, закрытых много лет назад.

Рост цены на уран является свидетельством масштабов и скорости возвращения к ядерному оружию. За последние пять лет металл вырос на 233% — это более чем в три раза больше, чем прирост золота и меди, даже после небольшого падения в 2024 году.

Инфографика Вloomberg/скриншот

Эта мания перекинулась на фондовый рынок, где трейдеры безумно повышают акции урановых компаний. В Канаде акции некоторых шахт выросли более чем на 400% за последние четыре года, а NexGen теперь имеет рыночную стоимость почти в 4 миллиарда долларов, хотя компания не продала ни одного фунта урановой руды и не ожидает этого по крайней мере до 2028 года.

Значительной частью привлекательности уранового бизнеса есть то, что спрос и предложение не соответствуют норме. Спрос на металл со стороны Китая, Индии, Японии, США и Европы растет гораздо быстрее, чем шахтеры могут добывать руду.

Инфографика Вloomberg/скриншот

По одной оценке Трева Клингбиля, президента TradeTech, поставщика данных для отрасли, спрос может превысить предложение более чем на 100 миллионов фунтов в год до 2030-х годов.

Издание пишет, что изоляция России только усугубляет дефицит поставок. Европейские страны не только пытаются найти альтернативное топливо, чтобы заменить российский природный газ, питающий многие их электростанции, но и они — и большая часть остального мира — также полагались на Россию по сырому и обогащенному урану. Поскольку вторжение в Украину продолжается третий год, несколько стран принимают меры по закупке металла из других мест. США категорически запрещают уран.

Напомним, 1 мая сенат США проголосовал за проект закона о запрете импорта обогащенного урана из России. Документ был передан на подпись президенту США Джо Байдену.

Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива

После того, как Украина в марте 2022 полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным поставщиком его стала американская компания Westinghouse.

Поставщиком обогащенного урана, используемого для производства топлива Westinghouse, является британская компания Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).

В ноябре 2023 года ГП "НАЭК "Энергоатом" и британская компания Urenco подписали контракт на поставку обогащенного уранового топлива для украинских атомных электростанций Согласно соглашению Urenco будет поставлять обогащенный уран до 2035 года, с возможностью продлить контракт до 2043 года.

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