Ціни на уранове паливо у світі зросли на 233%, попит може перевищити пропозицію - Bloomberg

За останні п'ять років ціни на уран зросли на 233%. Це є наслідком того, що багато країн вирішили знову розвивати атомну енергетику, від якої планували відмовитися.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це пише Bloomberg.

Сьогодні у світі будується 61 атомна електростанція. Ще 90 або близько того знаходяться на стадії планування, і понад 300 запропоновано. Є навіть поштовх до відкриття старих заводів, які були закриті багато років тому.

Зростання ціни на уран є свідченням масштабів і швидкості цього повернення до ядерної зброї. За останні п’ять років метал зріс на 233% — це більш ніж утричі більше, ніж приріст золота та міді, навіть після невеликого падіння у 2024 році.

Інфографіка Вloomberg / скріншот

Ця манія перекинулася на фондовий ринок, де трейдери шалено підвищують акції уранових компаній. У Канаді акції деяких шахт зросли більш ніж на 400% за останні чотири роки, а NexGen тепер має ринкову вартість майже 4 мільярди доларів, хоча компанія не продала жодного фунта уранової руди і не очікує цього принаймні до 2028 року.

Значною частиною привабливості уранового бізнесу є те, що попит і пропозиція не відповідають нормі. Попит на метал з боку Китаю, Індії , Японії, США та Європи зростає набагато швидше, ніж шахтарі можуть добувати руду.

Інфографіка Вloomberg / скріншот

За однією оцінкою Трева Клінгбіля, президента TradeTech, постачальника даних для галузі, попит може перевищити пропозицію більш ніж на 100 мільйонів фунтів на рік до 2030-х років.

Видання пише, що ізоляція Росії лише посилює дефіцит поставок. Європейські країни не тільки намагаються знайти альтернативне паливо, щоб замінити російський природний газ, який живить багато їхніх електростанцій, але й вони — і більша частина решти світу — також покладалися на Росію щодо сирого та збагаченого урану. Оскільки вторгнення в Україну триває третій рік, кілька країн вживають заходів для закупівлі металу з інших місць. США категорично забороняють російський уран.

Нагадаємо, 1 травня сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Документ передали на підпис президенту США Джо Байдену.

Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива

Після того, як Україна у березні 2022 року повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним постачальником його стала американська компанія Westinghouse.

А постачальником збагаченого урану, який використовується для виробництва палива Westinghouse, є британська компанія Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).

У листопаді 2023 року ДП "НАЕК "Енергоатом" та британська компанія Urenco підписали контракт на постачання збагаченого уранового палива для українських атомних електростанцій. Згідно з угодою, Urenco буде постачати збагачений уран до 2035 року, з можливістю продовжити контракт до 2043 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com