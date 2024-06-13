- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Ціни на уранове паливо у світі зросли на 233%, попит може перевищити пропозицію - Bloomberg
За останні п'ять років ціни на уран зросли на 233%. Це є наслідком того, що багато країн вирішили знову розвивати атомну енергетику, від якої планували відмовитися.
Про це пише Bloomberg.
Сьогодні у світі будується 61 атомна електростанція. Ще 90 або близько того знаходяться на стадії планування, і понад 300 запропоновано. Є навіть поштовх до відкриття старих заводів, які були закриті багато років тому.
Зростання ціни на уран є свідченням масштабів і швидкості цього повернення до ядерної зброї. За останні п’ять років метал зріс на 233% — це більш ніж утричі більше, ніж приріст золота та міді, навіть після невеликого падіння у 2024 році.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Ця манія перекинулася на фондовий ринок, де трейдери шалено підвищують акції уранових компаній. У Канаді акції деяких шахт зросли більш ніж на 400% за останні чотири роки, а NexGen тепер має ринкову вартість майже 4 мільярди доларів, хоча компанія не продала жодного фунта уранової руди і не очікує цього принаймні до 2028 року.
Значною частиною привабливості уранового бізнесу є те, що попит і пропозиція не відповідають нормі. Попит на метал з боку Китаю, Індії , Японії, США та Європи зростає набагато швидше, ніж шахтарі можуть добувати руду.
За однією оцінкою Трева Клінгбіля, президента TradeTech, постачальника даних для галузі, попит може перевищити пропозицію більш ніж на 100 мільйонів фунтів на рік до 2030-х років.
Видання пише, що ізоляція Росії лише посилює дефіцит поставок. Європейські країни не тільки намагаються знайти альтернативне паливо, щоб замінити російський природний газ, який живить багато їхніх електростанцій, але й вони — і більша частина решти світу — також покладалися на Росію щодо сирого та збагаченого урану. Оскільки вторгнення в Україну триває третій рік, кілька країн вживають заходів для закупівлі металу з інших місць. США категорично забороняють російський уран.
Нагадаємо, 1 травня сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Документ передали на підпис президенту США Джо Байдену.
Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива
Після того, як Україна у березні 2022 року повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним постачальником його стала американська компанія Westinghouse.
А постачальником збагаченого урану, який використовується для виробництва палива Westinghouse, є британська компанія Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).
У листопаді 2023 року ДП "НАЕК "Енергоатом" та британська компанія Urenco підписали контракт на постачання збагаченого уранового палива для українських атомних електростанцій. Згідно з угодою, Urenco буде постачати збагачений уран до 2035 року, з можливістю продовжити контракт до 2043 року.
Джерело фото: ua.depositphotos.com