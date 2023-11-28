"Енергоатом" підписав контракт з британською компанією Urenco на постачання уранового палива

27 листопада ДП "НАЕК "Енергоатом" та британська компанія Urenco підписали контракт на постачання збагаченого уранового палива для українських атомних електростанцій. Згідно з угодою, Urenco буде постачати збагачений уран до 2035 року, з можливістю продовжити контракт до 2043 року.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомили в "Енергоатомі".

Міністр енергетики України Герман Галущенко підкреслив важливість виробництва ядерного палива для національної безпеки, вказавши, що співпраця з міжнародними партнерами у цій галузі є стратегічно важливою.

Окрім цього, дана угод стане черговим кроком на шляху витіснення Росії зі світового ринку в атомній галузі. Президент "Енергоатома" Петро Котін назвав цей контракт "важливою стратегічною домовленістю" і визначив його як крок до забезпечення стабільних поставок збагаченого урану для виробництва ядерного палива протягом наступних десяти років. Це стало черговим кроком до забезпечення енергетичної незалежності України.

Зазначається, що термін дії чинних контрактів з Urenco на постачання ядерних матеріалів закінчується у 2025 році, тому було вкрай важливим продовжити довгострокове співробітництво, яке забезпечить стабільність постачання збагаченого урану для українських АЕС.

Після того, як Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним постачальником його американська компанія Westinghouse. А постачальником збагаченого урану, який використовується для виробництва палива Westinghouse, є британська компанія Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).

Додамо, Україна вела переговори з британською Urenco Group щодо закупівлі збагаченого урану ще з квітня 2022 року.