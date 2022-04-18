Україна веде переговори з британською Urenco Group щодо закупівлі збагаченого урану

Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” веде переговори з компанією Urenco Group про закупівлю збагаченого урану. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"Глава НАЕК «Енергоатом» Петро Котін днями провів переговори з відповідальними керівниками URENCO Group. Він повідомив, що будь-яка співпраця з країною-агресором, у тому числі закупівля російського уранового концентрату, для України є неприйнятною, тому Енергоатом готовий розглядати збільшення закупівель у компанії Urenco", - сказано у повідомленні.

URENCO Group займається збагаченням урану (за технологією газових центрифуг) для використання його як паливо на АЕС. Компанія володіє потужностями зі збагачення урану в Німеччині, Нідерландах, Великій Британії та США. Вона постачає паливо для атомних станцій у 15 країн світу, переважно до Європи та США; її частка – близько 29% від світового ринку послуг зі збагачення урану.

Штаб-квартира Urenco розташована в Сток Поджесі, Бакінгемшир (Велика Британія). Третина компанії належить британському уряду, третина – уряду Нідерландів, решта – німецьким енергетичним компаніям E.ON та RWE у рівних частках.

Нагадаємо, 31 березня Всесвітня асоціація ядерних операторів перевела всі українські АЕС до Паризького центру Всесвітньої асоціації організацій, які експлуатують атомні електростанції.

11 березня "Енергоатом" повністю відмовився від російського ядерного палива.