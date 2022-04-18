Украина ведет переговоры с британской Urenco Group о закупке обогащенного урана

Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом” ведет переговоры с компанией Urenco Group о закупке обогащенного урана. Об этом сообщает пресс-служба “Энергоатома”.

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"Глава НАЭК «Энергоатом» Петр Котин на днях провел переговоры с ответственными руководителями URENCO Group. Он сообщил, что любое сотрудничество со страной-агрессором, в том числе закупка российского уранового концентрата, для Украины неприемлемо, поэтому Энергоатом готов рассматривать увеличение закупок у компании Urenco", — сказано в сообщении.

URENCO Group занимается обогащением урана (по технологии газовых центрифуг) для использования его в качестве топлива на АЭС. Компания владеет мощностями по обогащению урана в Германии, Нидерландах, Великобритании и США. Она поставляет топливо для атомных станций в 15 стран мира, преимущественно в Европу и США; ее доля – около 29% от мирового рынка услуг по обогащению урана.

Штаб-квартира Urenco расположена в Сток Поджесе, Бакингемшир (Великобритания). Треть компании принадлежит британскому правительству, треть – правительству Нидерландов, остальные – немецким энергетическим компаниям E.ON и RWE в равных долях.

Напомним, 31 марта Всемирная ассоциация ядерных операторов перевела все украинские АЭС в Парижский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.

11 марта “Энергоатом” полностью отказался от российского ядерного топлива.