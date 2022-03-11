"Энергоатом" полностью отказывается от российского ядерного топлива

Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом” полностью отказывается от россиского ядерного топлива. Об этом сказано в сообщении "Энергоатома".

"Украинские АЭС готовы работать без российского ядерного топлива. Для этого Энергоатом и дальше будет закупать ядерное топливо Westinghouse", — говорится в нем.

Кроме того, компания ускорит работу по созданию производства топливных кассет в Украине на основе американской технологии Westinghouse. Это позволит полностью заменить топливо российского происхождения.

До аннексии Крыма и гибридной войны на Донбассе основным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС была российская компания ТВЭЛ(дочерняя компания "Росатома"). Однако с 2014 года Украина начала увеличивать поставки ядерного топлива американской компании Westinghouse, которая поставляла некоторое количество ядерного топлива с 2005 года.

К 2017 году доля поставок топлива Westinghouse выросла до 51% к 49% поставок топлива ТВЭЛ. На сегодняшник день топливо Westinghouse использует Запорожская и Южно-Украинская АЭС.

Напомним, в сетнябре 2021 года "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий привлечение технологии Westinghouse по строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт.