Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повністю відмовляється від російського ядерного палива. Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

"Українські АЕС готові працювати без російського ядерного палива. Для цього "Енергоатом" і надалі закуповуватиме ядерне паливо Westinghouse", — йдеться у ньому.

Крім того, компанія прискорить роботу щодо створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології Westinghouse. Це дозволить повністю замінити паливо російського походження.

До анексії Криму та гібридної війни на Донбасі основним постачальником ядерного палива для українських АЕС була російська компанія ТВЕЛ (дочірня компанія "Росатома"). Проте з 2014 року Україна почала збільшувати постачання ядерного палива американській компанії Westinghouse, яка постачала деяку кількість ядерного палива з 2005 року.

До 2017 року частка постачання палива Westinghouse зросла до 51% до 49% постачання палива ТВЕЛ. На сьогоднішній день паливо Westinghouse використовує Запорізька та Южно-Українська АЕС.

Нагадаємо, у мережу 2021 року "Енергоатом" та американська Westinghouse Electric підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає залучення технології Westinghouse з будівництва ядерного реактора проекту АР1000 з електричною потужністю близько 1,1 ГВт.