"Энергоатом" подписал контракт с британской компанией Urenco на поставку уранового топлива

27 ноября ГП "НАЭК "Энергоатом" и британская компания Urenco подписали контракт на поставку обогащенного уранового топлива для украинских атомных электростанций. Согласно соглашению, Urenco будет поставлять обогащенный уран до 2035 года, с возможностью продлить контракт до 2043 года.

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Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул важность производства ядерного топлива для национальной безопасности, указав, что сотрудничество с международными партнерами в этой области является стратегически важным.

Кроме этого, данная сделка станет очередным шагом на пути вытеснения России с мирового рынка в атомной отрасли. Президент "Энергоатома" Петр Котин назвал этот контракт "важной стратегической договоренностью" и определил его как шаг к обеспечению стабильных поставок обогащенного урана для производства ядерного топлива в течение следующих десяти лет. Это стало очередным шагом в обеспечении энергетической независимости Украины.

Срок действия действующих контрактов с Urenco на поставку ядерных материалов заканчивается в 2025 году, поэтому было очень важно продолжить долгосрочное сотрудничество, которое обеспечит стабильность поставок обогащенного урана для украинских АЭС.

После того, как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным поставщиком его американская компания Westinghouse. Поставщиком обогащенного урана, используемого для производства топлива Westinghouse, является британская компания Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).

Украина вела переговоры с британской Urenco Group по закупке обогащенного урана еще с апреля 2022 года.