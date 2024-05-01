Сенат США підтримав закон про заборону імпорту урану з РФ

Сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Документ передали на підпис президенту США Джо Байдену.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що закон, який одностайно був підтриманий сенаторами, забороняє імпорт російського урану в США через 90 днів після набрання чинності, дозволяючи тимчасові звільнення до січня 2028 року.

Документ вже був проголосований у Палаті представників ще у грудні 2023 року.

За даними Міністерства енергетики США, країна отримує з Росії майже чверть збагаченого урану, що використовується як паливо для 90 атомних реакторів. Це дозволяє РФ отримувати близько 1 млрд доларів на рік.

Як пише видання, заміщення цих поставок може виявитися складним завданням і призведе до підвищення вартості збагаченого урану приблизно на 20%.

Заборона на імпорт займе деякий час, щоб вплинути на операторів атомних електростанцій США. Реактори зазвичай заправляються кожні 18-24 місяці, а купівля палива обговорюється задовго. Це означає, що у підприємств вже є достатній запас урану, щоб їхні реактори працювали принаймні протягом наступних кількох років.

"Наше двопартійне законодавство допоможе звільнити російську військову машину, відродити американське виробництво урану та дати поштовх інвестиціям в американський ланцюжок поставок ядерного палива. Це величезна перемога", - сказав сенатор Джон Баррассо, республіканець від штату Вайомінг, який відстоював закон у Сенаті.

Законодавство, термін дії якого закінчується наприкінці 2040 року, дозволяє Міністерству енергетики видавати звільнення від повного обсягу імпорту російського урану, дозволеного відповідно до експортних обмежень, встановлених антидемпінговою угодою між Міністерством торгівлі та Росією до 2027 року.

"Цілком можливо, що Росія відповість односторонньою забороною на експорт, якщо США заборонять імпорт, що може негайно припинити поставки збагаченого урану з РФ", - пише Bloomberg.

Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива

Після того, як Україна у березні 2022 року повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним постачальником його стала американська компанія Westinghouse.

А постачальником збагаченого урану, який використовується для виробництва палива Westinghouse, є британська компанія Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).

У листопаді 2023 року ДП "НАЕК "Енергоатом" та британська компанія Urenco підписали контракт на постачання збагаченого уранового палива для українських атомних електростанцій. Згідно з угодою, Urenco буде постачати збагачений уран до 2035 року, з можливістю продовжити контракт до 2043 року.