США погрожують банкам та експортерам Китаю "значними наслідками" у разі допомоги РФ

Міністерка фінансів США Джанет Єллен під час візиту до Китаю попередила банки та експортерів Піднебесної про “значні наслідки”, якщо ті допомагатимуть зміцнювати військовий потенціал країни-агресора РФ.

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Про це пише Bloomberg.

"Я наголосила, що компанії в КНР не повинні надавати фінансову та ресурсну підтримку війні Росії, і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять", - заявила Єллен.

Вона наголосила, що будь-які банки, які сприяють великим транзакціям, що направляють товари військового призначення або подвійного призначення на російську оборонно-промислову базу, наражаються на ризик санкцій США.

Як пише видання, адміністрація президента США Джо Байдена намагається розправитися з фірмами по всьому світу, які допомагають Росії уникнути санкцій, які Штати та їхні союзники запровадили проти Москви після її вторгнення до України у 2022 році.

Хоча Китай був об'єктом минулих попереджень, послання Єллен, доставлене до китайської столиці, було незвичайним прямою загрозою санкцій.

Китай заперечує надання військової підтримки Росії

Пекін заперечує надання Китаєм військової підтримки Росії для її війни проти України та запевняє в належному контролі за експортом товарів військового призначення.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін.

«Позиція Китаю в українському питанні завжди об’єктивна і справедлива. Ми активно працюємо над просуванням мирних переговорів та політичного врегулювання», - сказала Мао.

Вона запевнила в належному контролі китайського військового експорту.

«Китай регулює експорт товарів, що підлягають підвищеному контролю, відповідно до його законів і правил», - заявила дипломат.

Мао назвала відносини Китаю з Росією «нормальними» та закликала «відповідні країни», вочевидь, маючи на увазі США й решту партнерів України, «не нападати на них і не завдавати шкоди законним правам та інтересам китайських компаній».

Нагадаємо, російські нафтові компанії стикаються з затримками оплати за нафту та паливо до кількох місяців, оскільки банки в Китаї, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) стали більш обережними щодо вторинних санкцій США.