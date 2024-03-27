РФ не може отримати гроші за нафту від Китаю, Туреччини та ОАЕ: у чому причина

Російські нафтові компанії стикаються з затримками оплати за нафту та паливо до кількох місяців, оскільки банки в Китаї, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) стали більш обережними щодо вторинних санкцій США.

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Про це повідомляє Reuters.

Проблеми з платежами

За даними джерел видання, кілька банків у Китаї, ОАЕ та Туреччині за останні тижні посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмови у грошових переказах до Москви.

Банки, обережно ставлячись до вторинних санкцій США, почали вимагати від своїх клієнтів надати письмові гарантії того, що жодна фізична чи юридична особа зі списку SDN (Special Designated Nationals) США не бере участі в угоді або не є бенефіціаром платежу.

В ОАЕ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) і Dubai Islamic Bank (DIB) призупинили кілька рахунків, пов’язаних з торгівлею російськими товарами.

Банк Mashreq в ОАЕ, турецькі Ziraat і Vakifbank і китайські банки ICBC і Bank of China все ще обробляють платежі, але на їх обробку потрібні тижні або місяці

Зазначається, що затримки платежів зменшують доходи Кремля та роблять їх нестабільними, дозволяючи Вашингтону досягати подвійних санкційних цілей – перешкоджати надходженню грошей, щоб покарати його за війну в Україні, і водночас не переривати глобальні енергетичні потоки.

Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що проблеми з платежами існують, коли його запитали про повідомлення про те, що банки в Китаї сповільнили платежі.

"Звичайно, безпрецедентний тиск з боку Сполучених Штатів і Європейського Союзу на Китайську Народну Республіку продовжується", — сказав Пєсков журналістам.

Російська нафта нарешті відчуває тиск санкцій

Російська нафтоекспортна машина, що фінансує війну Кремля в Україні, нарешті відчуває на собі силу санкцій, повідомляє агенція Bloomberg.

Як зазначається, десятки російських танкерів простоюють з жовтня 2023 року, коли США посилили санкції проти "тіньового флоту", що його РФ використовує для перевезення нафти. Також танкери державного російського "Совкомфлоту" перестали приймати всі індійські нафтопереробники.

Хоча на цьому етапі не очікується різкого скорочення поставок, питання полягає у тому, як далеко західні регулятори зайдуть у закручуванні гайок.

Наразі ціни на нафту прямують до 90 доларів/барель. А доставка вантажу Балтійським морем до Китаю коштує близько 14,50 доларів/барель, причому більш як половина ціни пов’язана з санкціями.

"Ми точно спостерігаємо посилення санкційного тиску США як на російську сиру нафту, так і на експорт", — сказав Грег Брю, аналітик Eurasia Group у Нью-Йорку.

Індія відмовляється від російської нафти

Раніше повідомлялося, що Індія, яка була найбільшим імпортером російської нафти, скоротила закупівлі в РФ, а індійські державні нафтопереробні заводи планують нарощувати закупівлі нафти із Саудівської Аравії.

Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, активно закуповувала російську нафту зі знижкою.

За 2022 рік країна заощадила близько 5 мільярдів доларів внаслідок закупівлі підсанкційної сирої нафти з Росії. Тоді як у 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту нафти в Індію.

Нагадаємо, індійська нафтопереробна компанія Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) ще у лютому відмовилась купувати російську сиру нафту сорту Sokol, оскільки банки-посередники відмовляються проводять платежі через санкції. Наразі BPCL збирається купувати венесуельську нафту та чекає на пропозицію знижки близько $10.

Джерело фото: ua.depositphotos.com