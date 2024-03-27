РФ не может получить деньги за нефть от Китая, Турции и ОАЭ: в чем причина

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками оплаты за нефть и топливо до нескольких месяцев, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стали осторожнее в отношении вторичных санкций США.

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Об этом сообщает Reuters.

Проблемы с платежами

По данным источников издания, несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции за последние недели ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Москву.

Банки, осторожно относясь к вторичным санкциям США, потребовали от своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN (Special Designated Nationals) США не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа.

В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Dubai Islamic Bank (DIB) приостановили несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами.

Банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank и китайские банки ICBC и Bank of China все еще обрабатывают платежи, но на их обработку уходят недели или месяцы

Отмечается, что задержки платежей уменьшают доходы Кремля и делают их нестабильными, позволяя Вашингтону достигать двойных санкционных целей – препятствовать поступлению денег, чтобы наказать его за войну в Украине и одновременно не прерывать глобальные энергетические потоки.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что проблемы с платежами существуют, когда его спросили уведомления о том, что банки в Китае замедлили платежи.

"Конечно, беспрецедентное давление со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза на Китайскую Народную Республику продолжается", - сказал Песков журналистам.

Российская нефть наконец-то ощущает давление санкций

Российская нефтеэкспортная машина, финансирующая войну Кремля в Украине, наконец-то ощущает на себе силу санкций, сообщает агентство Bloomberg .

Как отмечается, десятки российских танкеров простаивают с октября 2023 года, когда США ужесточили санкции против "теневого флота". РФ использует для перевозки нефти. Также танкеры государственного российского "Совкомфлота" перестали принимать все индийские нефтепереработчики.

Хотя на этом этапе не ожидается резкого сокращения поставок, вопрос состоит в том, как далеко западные регуляторы зайдут в закручивании гаек.

"Мы точно наблюдаем усиление санкционного давления США как на российскую сырую нефть, так и на экспорт", - сказал Грег Брю, аналитик Eurasia Group в Нью-Йорке.

Индия отказывается от российской нефти

Ранее сообщалось, что Индия, являвшаяся крупнейшим импортером российской нефти, сократила закупки у РФ, а индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы планируют наращивать закупки нефти из Саудовской Аравии.

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, активно закупала российскую нефть со скидкой.

За 2022 год страна сэкономила около 5 миллиардов долларов в результате закупки подсанкционной сырой нефти из России. В то время как в 2021 году российская нефть составляла лишь 2% годового импорта нефти в Индию.

Напомним, индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) еще в феврале отказалась покупать российскую сырую нефть сорта Sokol, поскольку банки-посредники отказываются производить платежи из-за санкций. BPCL собирается покупать венесуэльскую нефть и ждет предложение скидки около $10.

Источник фото: ua.depositphotos.com