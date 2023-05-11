В прошлом году импорт российской нефти в Индию вырос в 10 раз

Согласно данным индийского государственного банка Bank of Baroda, индийская экономика, являющаяся третьей по величине экономикой Азии, сэкономила около 5 миллиардов долларов в результате закупки подсанкционной сырой нефти из России. Кроме этого, в 2021 году российская нефть составила всего 2% годового импорта нефти в Индию. Сейчас эта цифра составляет около 20%.

Увеличение Индией закупки сырья происходит в тот момент, когда западные страны сокращают импорт энергоносителей из России после его вторжения в Украину, пишет BBC.

Индия является третьим крупнейшим импортером нефти в мире. Согласно данным банка, из-за санкций Индия экономила около 89 долларов на каждой тонне сырой нефти.

Несмотря на давление со стороны США и Европы, Индия отказалась соблюдать санкции Запада в отношении российского импорта. Она ссылалась на то, что зависит от импорта энергоресурсов и не в состоянии платить более высокие цены.

С начала войны в Украину Европа импортировала в шесть раз больше энергии из России, чем Индия, заявил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар. Он подчеркнул, что Европе удалось сократить импорт, но она сделала это удобным способом.

Поскольку война затягивается, некоторые аналитики ожидают, что Россия продолжит предлагать дешевую нефть крупнейшим импортерам энергоносителей в Азии – Индию и Китай.

"Мы ожидаем, что потребление российской сырой нефти будет оставаться ограниченным двумя странами, сохраняя большие скидки", — сказала Вандана Хари, эксперт по энергетической аналитической компании Vanda Insights.

Издание пишет, что индийские нефтепереработчики будут продолжать максимизировать свои доходы до тех пор пока смогут это делать, а после отмены санкций просто вернутся к своему привычному темпу покупки сырья.

После установления "Большой семеркой" предельной цены на нефть, ведущие банки Индии предупредили, что не будут обслуживать соглашения о закупке российской нефти по ценам выше установленного лимита в $60 за баррель.

Индия покупает российскую нефть по значительно более низкой цене, чем установленный странами G7 потолок цен, что вполне удовлетворяет администрацию США, где убеждены, что это положительно влияет как на индийскую экономику, так и на стабилизацию нефтяных рынков.