Крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай стала Россия

Поскольку российская нефть попала под санкции и в Китае ее раскупали с большими скидками, Россия опередила Саудовскую Аравию, став самым крупным поставщиком нефти в Китай за первые два месяца 2023 года.

Согласно данным Главного таможенного управления, поступления из России составили 15,68 млн тонн в январе-феврале, или 1,94 млн баррелей в день, что на 23,8% больше по сравнению с 1,57 млн б/д за соответствующий период 2022 года, сообщает Reuters.

В прошлом году Россия была вторым по величине поставщиком сырой нефти в Китай, поставив 86,2 млн тонн, лидировала Саудовская Аравия, которая продала 87,49 млн тонн сырой нефти в течение года.

Введенные из-за войны войны против Украины Западные санкции ограничили доступ покупателей к сырью из России, что привело к торговле с большими скидками.

Издание отмечает, что для китайских нефтеперерабатывающих компаний такая политика была очень выгодна, поскольку позволяла им покупать нефть со скидкой в 8 долларов за баррель.

Чтобы не нарушать санкции, китайские нефтепереработчики используют трейдеров-посредников для доставки и страхования российской сырой нефти.

Рост цены на нефть произошел после встречи между Саудовской Аравией и Россией. На фоне высоких ожиданий спроса из Китая рынок успокоился, но 20 марта цена на нефть упала до самого низкого уровня за 15 месяцев из-за опасений рецессии, которая может привести к снижению спроса на топливо.