G7 отложила пересмотр граничной цены на российскую нефть, – Bloomberg

Страны G7 на этой неделе вряд ли пересмотрят ограничение цены на российскую нефть, несмотря на то, что она продается значительно ниже текущего порога в 60 долларов за баррель. Об этом 20 марта пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, страны ЕС были проинформированы о том, что G7, ответственная за установление лимита цен, на данном этапе мало заинтересована в изменении порога.

Предположительно, переговоры между Европейской комиссией и G7 продолжатся уже после саммита лидеров ЕС, который состоится на этой неделе в Брюсселе.

Напомним, что 5 декабря 2022 года официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку нефти из РФ в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

Недавно Эстония, Литва и Польша призвали снизить потолок цен на российскую нефть почти на 15% – с 60 до 51,45 долларов. Таким образом они хотят еще больше подорвать финансирование военной машины страны-агрессора.

Однако The Wall Street Journal писало, что страны G7 хотят сохранить верхний предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. А нежелание корректировать нефтяные санкции раздается из Вашингтона.