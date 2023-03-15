Три страны ЕС призвали снизить предельную цену на российскую нефть: как планируют снизить доходы РФ

Эстония, Литва и Польша призвали снизить потолок цен на российскую нефть почти на 15% с $60 до $51,45, пытаясь еще больше подорвать финансирование военной машины страны-агрессора РФ.

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Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что 27 государств-членов ЕС должны начать 15 марта обсуждение пересмотра потолка цен на нефть, которую страны G-7 и ЕС установили в конце прошлого года.

Эстония, Литва и Польша предложили понизить предел цены на русскую нефть, установленный в декабре на уровне 60 долларов за баррель, до менее 51,45 долларов, что будет на 5% ниже рыночных цен.

Три государства уже давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против Москвы. Подобные требования по более жесткому ограничению на переговорах в прошлом году остались неуслышанными, поскольку США хотели, чтобы ограничение было установлено на уровне, позволяющем российской сырой нефти продолжать поступать на мировые рынки.

В то время как ЕС согласился пересматривать максимальный уровень цен на сырую нефть каждые два месяца, в январе США и союзники предпочли сохранить порог на уровне 60 долларов. Они утверждали, что новый механизм уже работает, и эту тему поднимут в марте.

Предельная цена на российскую нефть преследует двойную цель: попытаться сохранить поток российской нефти, а также ограничить доход Москвы от экспорта.

Учитывая, что доходы России от продажи нефти в январе составляли 13 миллиардов долларов, предлагаемое снижение предельной цены снизило бы их на 650 миллионов долларов.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В январе 2023 г. доходы России от экспорта нефти и газа сократились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.