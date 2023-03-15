Три країни ЄС закликали знизити граничну ціну на російську нафту: як планують зменшити доходи РФ

Естонія, Литва та Польща закликали знизити стелю цін на російську нафту майже на 15% — із $60 до $51,45, намагаючись ще більше підірвати фінансування військової машини країни-агресора РФ.

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Про це пише Bloomberg.

Видання зауважує, що 27 держав-членів ЄС мають почати 15 березня обговорення щодо перегляду стелі цін на нафту, яку країни G-7 та ЄС встановили наприкінці минулого року.

Естонія, Литва та Польща запропонували знизити ліміт на російську нафту, встановлений у грудні на рівні 60 доларів за барель, до не більше 51,45 доларів, що буде на 5% нижче ринкових цін.

Три держави вже давно закликають до більш жорсткого підходу до санкцій проти Москви. Подібні вимоги щодо більш жорсткого обмеження на переговорах минулого року залишилися непочутими, оскільки США хотіли, щоб обмеження було встановлено на рівні, який дозволив би російській сирій нафті продовжувати надходити на світові ринки.

У той час як ЄС погодився переглядати максимальний рівень цін на сиру нафту кожні два місяці, у січні, США та союзники вважали за краще зберегти поріг на рівні 60 доларів. Вони стверджували, що новий механізм уже працює і цю тему піднімуть у березні.

Гранична ціна на російську нафту має подвійну мету: спробувати зберегти потік російської нафти, а також обмежити дохід Москви від експорту.

З огляду на те, що доходи Росії від продажу нафти в січні становили 13 мільярдів доларів, пропоноване зниження граничної ціни знизило б їх на 650 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

У січні 2023 року доходи Росії від експорту нафти і газу скоротилися майже на 40% порівняно з аналогічним періодом 2022-го.