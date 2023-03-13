Німеччина майже припинила імпорт нафти з РФ

Після того, як вступив в силу другий етап нафтового ембарго, Німеччина практично повністю припинила імпорт російської нафти.

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У січні 2023 року до країни надійшло лише 3500 тонн, повідомляє видання Tagesschau, посилаючись на Федеральне статистичне відомство.

У січні минулого року перед повномасштабним нападом РФ на Україну обсяг імпорту до Німеччини становив 2,8 млн тонн.

"В результаті імпорт нафти з Росії практично зупинився. Арифметично він впав на 99,9 відсотка", – зазначає Федеральне статистичне відомство.

На даний час частка Росії в загальному імпорті нафти Німеччини впала з 36,5 відсотка в січні 2022 року до лише 0,1%.

Після того, як країни ЄС почали відмовлятися від російської нафти і шукати альтернативних постачальників Росія збільшила продаж сирої нафти до Об'єднаних арабських еміратів та країн Азії. При цьому, ціна на російську нафту та паливо в останній час для покупців з Азії помітно зросла.