Германия почти прекратила импорт нефти из РФ

После вступления в силу второго этапа нефтяного эмбарго, Германия практически полностью прекратила импорт российской нефти.

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В январе 2023 года в страну поступило всего 3500 тонн, сообщает издание Tagesschau, ссылаясь на Федеральное статистическое ведомство.

В январе прошлого года перед полномасштабным нападением РФ на Украину объем импорта в Германию составил 2,8 млн. тонн.

"В результате импорт нефти из России практически остановился. Арифметически он упал на 99,9%", – отмечает Федеральное статистическое ведомство.

В настоящее время доля России в общем импорте нефти Германии упала с 36,5% в январе 2022 года до всего 0,1%.

После того, как страны ЕС начали отказываться от российской нефти и искать альтернативных поставщиков, Россия увеличила продажу сырой нефти в Объединенные арабские эмираты и страны Азии. При этом цена на российскую нефть и топливо в последнее время для покупателей из Азии заметно выросла.