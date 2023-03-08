Российская нефть подорожала из-за расширения круга азиатских покупателей - Bloomberg

Цена на российскую нефть и топливо в последнее время для покупателей из Азии заметно выросла. Это связано с тем, что в Китае и Индии расширяются крупные предприятия и создает давление на меньших нефтепереработчиков, которые охотно потребляют дешевую нефть.

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Китай и Индия стали ключевыми источниками сбыта российской нефти после того, как большинство других стран отказались от ее энергоносителей из-за войны в Украине, сообщает издание Bloomberg.

Цена на российскую нефть Urals и ESPO, а также мазут выросла в течение последних недель. Повышенный интерес со стороны китайских государственных и крупных частных нефтеперерабатывающих заводов, таких как Sinopec, PetroChina Co. и Hengli Petrochemical Co., в дополнение к скачку индийского спроса, привели к раскупке грузов по более высоким ценам.

По словам трейдеров, цены на ESPO, обычно загружаемые в порту Козьмино, были от 6,50 до 7 долларов за баррель, а поставляемая из западных портов флагманская нефть марки Urals составляла около 10 долларов за баррель.

По сравнению с прошлым месяцем, цена выросла на 2 доллара за баррель, что является одним из самых крутых скачков с момента введения санкций 5 декабря 2022 года.

Средние показатели экспорта нефти из России в Азию в марте выросли до 3,1 миллиона баррелей в день. Это самый высокий показатель с тех пор, как Bloomberg начал отслеживать потоки в начале 2022 года.

С начала широкомасштабного наступления России на Украину страны ЕС ввели ряд санкций, относящихся к нефтяной промышленности РФ. Европа начала отказываться от российских энергоносителей, из-за чего рынок значительно изменился. Санкции начали действовать не сразу, но уже с начала 2023 доходы России от экспорта нефти и газа сократились почти на 40%.

В свою очередь, Россия стала эффективнее развивать Азиатские рынки сбыта и значительно увеличила объем торговли с Индией и Китаем. Индия покупает российскую нефть по значительно более низкой цене, чем установленная странами G7.